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Abraham Lincoln: लिंकन यांच्या छायाचित्राला विक्रमी किंमत; स्वाक्षरीसह फोटोचा एक लाख ४९ हजार २० डॉलरला लिलाव

Lincoln Photograph With Signature Sets Record at Historic Auction: 1. ऐतिहासिक छायाचित्राची मोठी बोली; लिंकन यांच्या स्वाक्षरीसह फोटोला लाखो रुपयांची किंमत ६. Keywords in English and Marathi (१५)
Historic Abraham Lincoln Photograph With Signature Sells for 149020 Dollars in a Record Breaking Auction of American Memorabilia

Historic Abraham Lincoln Photograph With Signature Sells for 149020 Dollars in a Record Breaking Auction of American Memorabilia

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सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या स्वाक्षरीचे एक दुर्मीळ छायाचित्र तब्बल एक लाख ४९ हजार २० डॉलरला (अंदाजे १.३ कोटी रुपये) लिलावात विकले गेले. अनेक दशके एका कुटुंबाकडे जपून ठेवलेल्या या छायाचित्राचा ऐतिहासिक संदर्भ जुन्या वृत्तपत्राच्या कात्रणामुळे उलगडला. ‘आरआर ऑक्शन’ या लिलाव संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या छायाचित्राला अमेरिकेच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनेची पार्श्वभूमी आहे.

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