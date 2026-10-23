Abraham Lincoln: लिंकन यांच्या छायाचित्राला विक्रमी किंमत; स्वाक्षरीसह फोटोचा एक लाख ४९ हजार २० डॉलरला लिलाव

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या स्वाक्षरीचे एक दुर्मीळ छायाचित्र तब्बल एक लाख ४९ हजार २० डॉलरला (अंदाजे १.३ कोटी रुपये) लिलावात विकले गेले. अनेक दशके एका कुटुंबाकडे जपून ठेवलेल्या या छायाचित्राचा ऐतिहासिक संदर्भ जुन्या वृत्तपत्राच्या कात्रणामुळे उलगडला. ‘आरआर ऑक्शन’ या लिलाव संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या छायाचित्राला अमेरिकेच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनेची पार्श्वभूमी आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.लिंकन यांचे हे छायाचित्र ९ फेब्रुवारी १८६४ रोजी वॉशिंग्टन येथे प्रसिद्ध छायाचित्रकार मॅथ्यू ब्रॅडी यांच्या स्टुडिओमध्ये अँथनी बर्जर यांनी टिपले होते. त्यात लिंकन यांचा चेहरा उजव्या बाजूला वळलेला दिसतो. अवघ्या २.२५ बाय चार इंच आकाराच्या या छायाचित्राच्या खालच्या बाजूला लिंकन यांची स्वाक्षरी आहे. छायाचित्राच्या मागील बाजूस त्याच्या मूळ उद्देशाची नोंदही आहे..कात्रणाने दिला पुरावासंबंधित छायाचित्र वेस्टफोर्डमधील प्रसिद्ध उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते चार्ल्स जी. सार्जंट यांनी निधीसंकलन कार्यक्रमात खरेदी केले असावे, असा अंदाज आहे. त्यानंतर ते त्यांचे पुत्र ॲलन सी. सार्जंट यांच्याकडे आले. ऐतिहासिक वस्तूंचे जतन आणि ऐतिहासिक संस्थांच्या कामात ॲलन यांचा सहभाग होता. अंदाजे शंभर वर्षे हे छायाचित्र कुटुंबाकडे जपून ठेवण्यात आले होते. १९२४ मधील एका जुन्या वृत्तपत्राचे कात्रण छायाचित्राच्या जुन्या चौकटीच्या मागील बाजूस सापडले. लिंकन यांनी निधिसंकलनासाठी सहा छायाचित्रे दिल्याची माहिती या कात्रणात होती..सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी मदतअमेरिकेत १८६४ मध्ये यादवी युद्ध सुरू असताना लिंकन यांनी मॅसॅच्युसेट्समधील वेस्टफोर्ड येथील ‘सोल्जर्स एड सोसायटी’ या संस्थेला स्वतःच्या स्वाक्षरीची सहा छायाचित्रे दिली होती. १४ डिसेंबर १८६४ रोजी आयोजित निधी संकलनाच्या कार्यक्रमात या छायाचित्रांची विक्री करण्यात येणार होती. त्यातून मिळणारा पैसा युद्धावर गेलेल्या स्थानिक सैनिकांच्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन होते. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...सरकारच्या निधीतून थेट मदत करणे शक्य नसल्याने लिंकन यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीच्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून या उपक्रमाला हातभार लावला. त्यामुळे हे छायाचित्र केवळ एका अध्यक्षांचे दुर्मीळ छायाचित्र न राहता, युद्धकाळात सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी राबविलेल्या मदतकार्याचा ऐतिहासिक पुरावा ठरले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.