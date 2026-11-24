झारखंडमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या ३,०४४ युवक-युवतींना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. यापैकी सुमारे ५०० तरुणांना संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि दुबईमध्ये नोकरीची संधी मिळाली आहे. युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या नव्या संधींशी जोडण्यासाठी राज्य सरकारने आयआयटी मद्रास आणि टीव्हीएस ग्रुपसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवण्यासह विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या..३,०४४ तरुणांची विविध क्षेत्रांत निवडझारखंडच्या कल्याण विभाग आणि प्रेझा फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यात ३४ प्रशिक्षण संस्था चालवल्या जातात. यामध्ये २५ कल्याण गुरुकुल, आठ नर्सिंग कॉलेज आणि एका आयटीआय कॉलेजचा समावेश आहे. या संस्थांमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या ३,०४४ युवक-युवतींना रोजगार मिळाला आहे. त्यामध्ये कल्याण गुरुकुलचे २,०१४, नर्सिंग कौशल्य महाविद्यालयांचे ७४६ आणि आयटीआय कौशल्य महाविद्यालयांचे २८४ प्रशिक्षणार्थी आहेत.सुमारे ५०० तरुणांची दुबई आणि यूएईमध्ये निवड झाली आहे. याशिवाय मॅक्स हेल्थकेअर, न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल, अंबुजा हेल्थकेअर हॉस्पिटल, क्लाउड हेल्थकेअर आणि टीव्हीएस सप्लाय चेन यांसारख्या संस्थांमध्येही प्रशिक्षणार्थींना रोजगार मिळाला आहे..आयआयटी मद्राससोबत AI प्रशिक्षणाचा करारबदलत्या तंत्रज्ञानाच्या गरजा लक्षात घेऊन युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रेझा फाउंडेशनने आयआयटी मद्राससोबत सामंजस्य करार केला आहे. तर टीव्हीएस ग्रुपसोबत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.राज्यातील १५ विद्यार्थ्यांना शासकीय खर्चाने कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिले जात आहे. भविष्यात एअर होस्टेस प्रशिक्षण सुरू करण्याचीही योजना आहे. खाणकाम, पोलाद आणि ऊर्जा क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन युवकांना आवश्यक कौशल्ये शिकवण्यावर भर देण्यात येणार आहे..परदेशी शिष्यवृत्तीचा विस्तार; ५० विद्यार्थ्यांना संधी'मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेश शिष्यवृत्ती योजने'अंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५ वरून ५० करण्यात आली आहे. यापूर्वी इंग्लंड आणि उत्तर आयर्लंडमधील विद्यापीठांचा समावेश असलेल्या या योजनेत आता सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाचाही समावेश करण्यात येणार आहे..कल्याण विभागाच्या सर्व वसतिगृहांमध्ये 'मुख्यमंत्री पोषण योजने'अंतर्गत मोफत भोजन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच दुमका येथे बांधून पूर्ण झालेले निवासी नर्सिंग कॉलेज लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यक्रमात देण्यात आली.या कार्यक्रमाला कल्याण विभागाचे मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री चमरा लिंडा, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह आणि कल्याण विभागाचे सचिव कृपा नंद झा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. प्रेझा फाउंडेशनचे अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे प्रशिक्षण उपक्रमांचे कौतुक केले. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील युवकांना आधुनिक उद्योगांमध्ये संधी मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.