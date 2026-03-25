Ayodhya: रामनवमीला रामललाचा 'सूर्याभिषेक'! दुपारी १२ वाजता सूर्यकिरणे कपाळावर चमकणार; शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचा अद्भूत सोहळा!

अयोध्येत रामनवमीच्या सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू असून, यंदाचा मुख्य आकर्षण प्रेषित प्रभू रामाचा 'सूर्य टिळक' सोहळा असणार आहे. मंगळवारी वैज्ञानिकांच्या पथकाने रामललाच्या कपाळावर सूर्याभिषेक करण्यासाठी बसवलेल्या उपकरणांची यशस्वी चाचणी पूर्ण केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, सीबीआरआय (CBRI) आणि आप्टिका लिमिटेड बेंगळुरू येथील वैज्ञानिकांनी हे विशेष यंत्र विकसित केले आहे. २२ जानेवारी २०२४ च्या प्राणप्रतिष्ठेनंतरची ही पहिलीच मोठी रामनवमी असल्याने प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे..कसा होणार 'सूर्य टिळक' सोहळा?* वेळ आणि कालावधी: रामनवमीच्या दिवशी दुपारी ठीक १२ वाजता सूर्यकिरणे परावर्तित होऊन प्रभू रामाच्या कपाळावर पडतील. हा सोहळा सुमारे ४ मिनिटे चालणार आहे.* कम्प्युटराईज्ड यंत्रणा: वैज्ञानिकांनी सूर्याच्या गतीचा सखोल अभ्यास करून ही यंत्रणा बनवली आहे. विशेष म्हणजे, पुढील १९ वर्षांपर्यंत सूर्याच्या बदलत्या स्थितीनुसार यात कोणत्याही बदलाची गरज भासणार नाही.* थेट प्रक्षेपण: हा ऐतिहासिक क्षण भाविकांना घरबसल्या पाहता यावा यासाठी दूरदर्शन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याचे थेट प्रक्षेपण केले जाईल..विशेष शृंगार आणि ५६ भोगरामनवमीनिमित्त रामललाचा दरबार सुवर्णालंकार आणि नवीन डिझाइनर वस्त्रांनी सजवला जाणार आहे. संपूर्ण मंदिर सुगंधित फुलांनी सजवले जाईल. कडक उन्हामुळे काही ठिकाणी कृत्रिम फुलांचा वापर केला जाणार आहे.प्रभूला ५६ प्रकारच्या पक्वान्नांचा भोग लावला जाईल, जो नंतर भाविकांना प्रसाद म्हणून वाटला जाईल. संध्याकाळी मंदिराचे शिखर रोषणाईने उजळून निघेल, ज्याची चमक संपूर्ण जग पाहील..मथुरेहून आला विशेष प्रसादश्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने रामललासाठी विशेष भेट पाठवली आहे. सुमारे साडेचार क्विंटल (११ मण) शुद्ध धनिया पंजीरीचा प्रसाद मथुरेहून अयोध्येला पोहोचला आहे. प्रभू राम, त्यांचे भाऊ आणि माता सीता यांच्यासाठी मथुरेतील खास कारागिरांनी तयार केलेले परिधान भेट म्हणून देण्यात आले आहेत..भक्तांसाठी सोयीसुविधाकडक उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता, अनवाणी येणाऱ्या भाविकांसाठी मंदिराच्या आवारात रेड कार्पेट अंथरण्याबाबत विचार सुरू आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची आणि सावलीची विशेष सोय केली जात आहे.अयोध्येत भक्तीचा महापूर लोटला असून, वैज्ञानिकांच्या या यशस्वी चाचणीमुळे रामनवमीचा 'सूर्य टिळक' सोहळा पाहण्यासाठी जगभरातील रामभक्त उत्सुक आहेत.