Ayodhya: रामनवमीला रामललाचा 'सूर्याभिषेक'! दुपारी १२ वाजता सूर्यकिरणे कपाळावर चमकणार; शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचा अद्भूत सोहळा!

Ramnawami 2026 Preparations in Ayodhya: अयोध्येत रामनवमीला प्रभू रामललाचा 'सूर्य टिळक' सोहळा! शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाने सजवलेले हे सोहळा भाविकांसाठी अविस्मरणीय ठरेल, सूर्यकिरणे कपाळावर पडतील.
अयोध्येत रामनवमीच्या सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू असून, यंदाचा मुख्य आकर्षण प्रेषित प्रभू रामाचा 'सूर्य टिळक' सोहळा असणार आहे. मंगळवारी वैज्ञानिकांच्या पथकाने रामललाच्या कपाळावर सूर्याभिषेक करण्यासाठी बसवलेल्या उपकरणांची यशस्वी चाचणी पूर्ण केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, सीबीआरआय (CBRI) आणि आप्टिका लिमिटेड बेंगळुरू येथील वैज्ञानिकांनी हे विशेष यंत्र विकसित केले आहे. २२ जानेवारी २०२४ च्या प्राणप्रतिष्ठेनंतरची ही पहिलीच मोठी रामनवमी असल्याने प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.

