Chardham Yatra 2026: केदारनाथमध्ये विशेष पूजा महागली! हेलिकॉप्टरच्या दरातही बदल; पहा नवीन रेट लिस्ट आणि खर्चाचा तपशील

चारधाम यात्रेची वाट पाहणाऱ्या भाविकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. २०२६ च्या केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा आणि विशेष पूजांच्या दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वर्षी बाबा केदारच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना आपले बजेट थोडे वाढवावे लागणार आहे.नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती (BKTC) आणि नागरी विमानचालन विभागाने नवीन दर लागू केले आहेत..हेलिकॉप्टर सेवा: नवीन दर (प्रति व्यक्ती - one way)यंदा हेलिकॉप्टर बुकिंगसाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून ८ कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे.गुप्तकाशी ते केदारनाथ: ६,०७७ रुपयेफाटा ते केदारनाथ: ४,८४० रुपयेसिरसी ते केदारनाथ: ३,०४३ रुपये(टीप: वरील दरांमध्ये GST आणि ऑनलाइन बुकिंग शुल्क स्वतंत्रपणे आकारले जाईल, ज्यामुळे एकूण खर्च वाढू शकतो.).केदारनाथ धाम: नवीन पूजा दरविशेष पूजांच्या शुल्कात मोठी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने दिवसभर चालणाऱ्या पूजेचे शुल्क सुमारे ७८ टक्क्यांनी वाढले आहे.दिवसभराची पूजा: ५१,००० रुपये (पूर्वी २८,६०० रुपये )महाभिषेक: ११,५०० रुपयेरुद्राभिषेक: ७,५०० रुपयेअखंड ज्योती (दैनिक): ५,१०० रुपयेकपूर आरती: २,४०० रुपयेबाल भोग: १,५०० रुपयेबद्रीनाथ धाम: नवीन पूजा दरबद्रीनाथमध्येही धार्मिक विधींसाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागतील.श्रीमद्भागवत कथा: १,००,००० रुपये (पूर्वी ५१,००० रुपये)महाभोग: ४५,००० रुपयेसुवर्ण आरती: ६,१०० रुपयेअभिषेक: ५,३०० रुपयेचांदी आरती: ५,१०० रुपयेकपूर आरती: ३,००० रुपये.भाविकांसाठी दिलासा काय?दरवाढ झाली असली तरी सामान्य भाविकांसाठी काही महत्त्वाच्या सवलती कायम आहेत:१. निःशुल्क दर्शन: केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धाममध्ये सामान्य रांगेतून दर्शन घेण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. ते पूर्णपणे मोफत आहे.२. नोंदणी: यात्रेसाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य आहे, जी तुम्ही अधिकृत पोर्टलवरून करू शकता..महत्त्वाची सूचनाजर तुम्ही हेलिकॉप्टरने जाण्याचा विचार करत असाल, तर केवळ IRCTC च्या अधिकृत वेबसाइटवरूनच तिकीट बुक करा. सध्या सायबर फसवणुकीचे प्रमाण वाढल्याने कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला किंवा अनधिकृत लिंकवर पैसे पाठवू नका.यात्रेचे नियोजन करताना ही नवीन रेट लिस्ट लक्षात घेऊनच आपले आर्थिक नियोजन करा.