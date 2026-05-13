Chitrakoot Travel: फॉरेनला जाण्याची गरज नाही ! उन्हाळी सुट्टीत भेट द्या विंध्य पर्वतरांगांना, कमी बजेटमध्ये अनोखे सौन्दर्य

उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांची चर्चा झाली की, डोळ्यांसमोर आग्रा, वाराणसी किंवा अयोध्या येते. पण, तुम्हाला माहीत आहे का की उत्तर प्रदेशात एक असा जिल्हा आहे ज्याला 'टेकड्यांचे शहर' (City of Hills) म्हटले जाते? नैसर्गिक सौंदर्य आणि पौराणिक कथांनी नटलेला हा जिल्हा म्हणजे चित्रकूट..आज देखील चित्रकूट हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आणि भाविकांसाठी विलोभनीय ठरू पाहत आहे. चित्रकूटला 'टेकड्यांचे शहर' का म्हणतात आणि तिथली वैशिष्ट्ये काय आहेत, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:विंध्य पर्वतरांगांचे संरक्षक कवचचित्रकूट जिल्हा हा विंध्य पर्वतरांगांनी वेढलेला आहे. येथे अनेक लहान-मोठ्या टेकड्या आहेत, ज्या केवळ निसर्गसौंदर्यानेच नाही, तर ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वामुळेही प्रसिद्ध आहेत. यामुळेच याला उत्तर प्रदेशातील 'पहाडों का शहर' म्हटले जाते..चित्रकूटमधील काही पवित्र आणि प्रसिद्ध टेकड्याकामदगिरी पर्वत: ही चित्रकूटमधील सर्वात पवित्र टेकडी मानली जाते. असे मानले जाते की भगवान राम वनवासाच्या वेळी येथे राहिले होते. भाविक या पूर्ण डोंगराची 'परिक्रमा' करतात.लक्ष्मण पहाडी: याच टेकडीवर बसून लक्ष्मणजींनी प्रभू राम आणि सीता माता यांचे रक्षण केले होते, अशी श्रद्धा आहे.हनुमान धारा: डोंगराच्या एका उंच भागातून पाण्याचा नैसर्गिक झरा वाहतो आणि तो हनुमानजींच्या मूर्तीवर पडतो. या टेकडीवरून चित्रकूटचे विहंगम दृश्य दिसते.गुप्त गोदावरी: येथे टेकडीच्या आत दोन नैसर्गिक गुहा आहेत, जिथे पाण्याचा प्रवाह सतत वाहत असतो. हे एक अद्भुत नैसर्गिक आश्चर्य आहे..रामायण काळाशी संबंधित इतिहासचित्रकूटचा इतिहास थेट रामायणाशी जोडलेला आहे. भगवान श्रीराम आपल्या वनवासाचे ११ वर्ष याच चित्रकूटच्या जंगलात आणि टेकड्यांवर वास्तव्यास होते. त्यामुळे येथील प्रत्येक टेकडी आणि पाषाणाला एक वेगळी पौराणिक ओळख आहे..पर्यटकांसाठी 'जन्नत'चित्रकूटमध्ये केवळ टेकड्याच नाहीत, तर सुंदर धबधबे, मंदाकिनी नदीचा शांत किनारा (रामघाट) आणि घनदाट वनराई आहे. जे लोक शांतता आणि निसर्गप्रेमी आहेत, त्यांच्यासाठी चित्रकूट हे नंदनवनापेक्षा कमी नाही.जर तुम्ही एखाद्या शांत आणि आध्यात्मिक सहलीचे नियोजन करत असाल, तर उत्तर प्रदेशातील या 'टेकड्यांच्या शहराला' नक्की भेट द्या.