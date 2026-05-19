मोदींचा बनावट जवळचा सहकारी.. ३ वर्षे होता तुरुंगात... सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द, काय आहे प्रकरण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी निकटचे संबंध असल्याचा दावा करत लोकांकडून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जवळपास तीन वर्षे कारागृहात असलेल्या मोहम्मद काशिफ याला सोमवारी जामीन मंजूर करण्यात आला..उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दन्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा जामीन फेटाळणारा आदेश रद्द केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपी तीन वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि या प्रकरणातील कथित रक्कम केवळ १.१० कोटी रुपये एवढी आहे. त्यामुळे वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यास न्यायालय प्रवृत्त झाले.आरोपीचे हमीपत्र आणि अटीसुनावणीदरम्यान काशिफ याने न्यायालयाला हमी दिली की, भविष्यात कोणत्याही उच्चपदस्थ घटनात्मक किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांचे नाव वापरू नये. तसेच खटल्याच्या कार्यवाहीत पूर्ण सहकार्य करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. जर या अटींचे उल्लंघन झाले तर अंमलबारी संचालनालय (ईडी) कनिष्ठ न्यायालयात जाऊन जामीन रद्द करण्याची विनंती करू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले..NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोटेगावकर यांना अखेर अटक, सीबीआयच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर, नेमकं काय सांगितलं?.फसवणुकीचा प्रकार काय होता?ईडीच्या तक्रारीनुसार, काशिफ याने पंतप्रधान मोदी आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांसोबतचे स्वतःचे मॉर्फ केलेले व संपादित केलेले फोटो फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर नियमितपणे पोस्ट करत होता. यातून त्याने सरकारमध्ये उच्च पदांवर आपला थेट प्रभाव असल्याचे भासवले. या खोट्या प्रभावाचा वापर करून त्याने अनेक लोकांना सरकारी विभागांमध्ये नोकऱ्या, सरकारी नोकऱ्या आणि विविध कंत्राटे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळले.प्रकरणाची पार्श्वभूमीहे प्रकरण एप्रिल २०२३ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालाशी (ECIR) संबंधित आहे. गौतम बुद्ध नगरातील सूरजपूर पोलीस ठाण्यात फसवणूक, बनावटगिरी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित हे प्रकरण आहे. ईडीने काशिफशी संबंधित ठिकाणांवरून १.१० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जप्त केल्याचा दावा केला आहे..न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवादकाशिफ यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी युक्तिवाद केला की, मूळ गुन्ह्यात त्यांना आधीच जामीन मिळाला आहे. २५ मे २०२३ पासून ते कोठडीत आहेत आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणाची सुनावणी लक्षणीय विलंबाने सुरू आहे. PMLA अंतर्गत नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आरोप निश्चित झाले आणि पहिल्या साक्षीदाराची साक्ष ऑगस्ट २०२४ मध्ये पूर्ण झाली होती, असे त्यांनी निदर्शनास आणले..दुसरीकडे, ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी जामीनाला विरोध दर्शवला. खटल्यात कोणताही अनावश्यक विलंब झालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ईडीचा युक्तिवाद स्वीकारला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता आरोपीला जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.महत्त्वाचे निरीक्षणसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आरोपीच्या दीर्घकाळीन तुरुंगवासाचा विचार करून जामीन मंजूर करण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. मात्र, जामिनाच्या अटी काटेकोरपणे पाळणे आणि खटल्यात सहकार्य करणे, हे काशिफ यांच्यासमोर महत्त्वाचे आव्हान आहे..NEET Exam: नीट पेपर लीक प्रकरणात नवा खुलासा; २७ एप्रिललाच शुभमच्या हातात प्रश्नपत्रिका... उत्तर प्रदेश - हरियाणा कनेक्शनही समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.