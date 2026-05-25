Ganga Dussehra: भागीरथ प्रयत्नांची ती अमर गाथा! गंगा दशहऱ्याला काशीत भाविकांचा महापूर; जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

आज २५ मे २०२६ रोजी संपूर्ण देशात अत्यंत श्रद्धा, उत्साह आणि भक्तीभावाने 'गंगा दशहरा' (Ganga Dussehra) महाउत्सव साजरा केला जात आहे. आज सोमवारच्या दिवशी हा पावन पर्व आल्यामुळे याचे आध्यात्मिक महत्त्व आणि पुण्य लाभ दुप्पट झाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वत्र भाविकांनी गंगा किनाऱ्यावर गर्दी केली असून तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यवासीयांना शुभेच्छा देताना प्रशासनाला कायदेव्यवस्था नीट ठेवून विशेष सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत. .आज पहाटेपासूनच बाबा विश्वनाथ यांच्या काशी नगरीसह देशातील सर्वच प्रमुख गंगा घाटांवर भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे. हिंदू धार्मिक मान्यतेनुसार, आजच्याच दिवशी माता गंगा स्वर्गातून पृथ्वीवर अवतरित झाली होती, त्यामुळे आजच्या दिवशी गंगा स्नान, दान आणि पूजेला विशेष महत्त्व दिले जाते.गंगा दशहऱ्याच्या दिवशी केवळ स्नान किंवा पूजा केली जात नाही, तर त्यासोबतच मानवी जीवनात धैर्य, तपस्या आणि समर्पणाचे महत्त्व सांगणारी एक प्राचीन कथा आवर्जून ऐकली आणि सांगितली जाते. ही कथा आहे अयोध्यापती राजा सगर, त्यांचे ६० हजार पुत्र आणि त्यांचे वंशज राजा भगीरथ यांची!.कथा राजा सगराच्या ६० हजार पुत्रांची आणि कपिल मुनींच्या क्रोधाची:प्राचीन काळी अयोध्येत राजा सगर राज्य करत होते. त्यांनी आपल्या साम्राज्याची शक्ती सिद्ध करण्यासाठी 'अश्वमेध यज्ञ' सुरू केला आणि यज्ञाचा घोडा सोडला. परंतु, देवराज इंद्राने या यज्ञात अडथळा आणण्यासाठी तो घोडा चोरून कपिल मुनींच्या आश्रमात नेऊन बांधला. राजा सगराचे ६० हजार पुत्र जेव्हा घोड्याचा शोध घेत तिथे पोहोचले, तेव्हा त्यांनी तपस्येत लीन असलेल्या कपिल मुनींना चोर समजून त्यांचा अपमान केला. यामुळे क्रोधित झालेल्या कपिल मुनींनी डोळे उघडताच त्यांच्या तपोबलाच्या दृष्टीने राजा सगराचे ६० हजार पुत्र तिथेच जळून भस्म झाले..राजे दिलीप ते भगीरथांचा 'भागीरथ प्रयत्न':आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याला जोपर्यंत गंगाजल स्पर्श करत नाही, तोपर्यंत त्यांना मोक्ष मिळणार नाही, हे समजल्यावर राजा सगराचे वंशज अंशुमान आणि त्यानंतर राजा दिलीप यांनी गंगेला पृथ्वीवर आणण्यासाठी तप केले, पण त्यांना यश आले नाही. अखेर राजा दिलीप यांचे पुत्र भगीरथ यांनी आपल्या पूर्वजांच्या मुक्तीसाठी गोकर्ण तीर्थावर जाऊन ब्रह्माजींना प्रसन्न करण्यासाठी एका पायावर उभे राहून कठोर तपस्या सुरू केली. भगीरथांच्या या अथांग भक्तीने प्रसन्न होऊन ब्रह्माजींनी गंगेला पृथ्वीवर जाण्याचा वर दिला.मात्र, गंगेचा वेग एवढा प्रचंड होता की ती थेट पृथ्वीवर आली असती तर संपूर्ण पृथ्वी नष्ट झाली असती. ब्रह्माजींच्या सल्ल्यानुसार, भगीरथाने नंतर भगवान शिव यांची आराधना केली. शिवांनी गंगेचा अहंकार मोडून काढण्यासाठी तिला आपल्या जटांमध्ये सामावून घेतले. नंतर भगीरथाच्या प्रार्थनेवरून शिवजींनी गंगेला आपल्या जटांमधून मुक्त केले आणि गंगेचा प्रवाह हिमालयातून मैदानी भागाकडे वाहू लागला..पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, तुटवड्याने शेतकरी अडचणीत; मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जागतिक संकट अन् मागणीही वाढलीय.गंगा 'ज्हन्वी' आणि 'भागीरथी' कशी बनली?पृथ्वीवर पुढे जात असताना गंगेच्या वेगामुळे ज्हनु ऋषींचा आश्रम वाहून गेला. क्रोधात येऊन ज्हनु ऋषींनी संपूर्ण गंगा पिऊन टाकली. पुन्हा एकदा भगीरथाने प्रार्थना केल्यानंतर ऋषींनी गंगेला आपल्या जांघेतून बाहेर काढले, म्हणूनच गंगेला 'ज्हन्वी' असेही म्हटले जाते. अखेर भगीरथाच्या मागे चालत चालत गंगा कपिल मुनींच्या आश्रमात पोहोचली आणि तिथल्या ६० हजार पुत्रांच्या राखेला स्पर्श करताच सर्व आत्म्यांना मोक्ष मिळाला.भगीरथाच्या या अशक्य कोटीतील प्रयत्नांमुळे गंगेला 'भागीरथी' नाव मिळाले आणि तेव्हापासूनच कोणत्याही कठीण कामाला पूर्ण करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अथक परिश्रमांना 'भागीरथ प्रयत्न' म्हटले जाऊ लागले..घरोघरी पाळल्या जाणाऱ्या परंपरा:उत्तर भारतामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात या दिवशी एक वेगळीच परंपरा पाळली जाते. घरच्या पूर्वजांच्या (पितरांच्या) आशीर्वादासाठी आणि सुख-शांतीसाठी घरातील जेवढे पुरुष सदस्य असतील, तितक्या संख्येने प्रत्येकी सवा सेर (सुमारे सव्वा किलो) पिठाचा 'चूरमा' आणि पुरी बनवून हनुमानजींना भोग लावला जातो आणि नंतर तो गरिबांना वाटला जातो. आजच्या या पवित्र दिवशी गंगा घाटांवर दीपदान करून लाखो भाविक माता गंगेकडे आपल्या जीवनातील सर्व संकटे दूर करण्याची प्रार्थना करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.