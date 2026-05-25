Ganga Dussehra: घरावर कोसळणार नाही वीज अन् लागणार नाही आग! कुमाऊँमधील 'या' अद्भूत मंत्राची आणि रंगीबेरंगी द्वारपत्रांची काय आहे परंपरा?

देवभूमी उत्तराखंडमधील कुमाऊँ (Kumaon) भागात 'गंगा दशहरा' हा केवळ एक धार्मिक सण म्हणून साजरा केला जात नाही, तर तो आस्था, प्राचीन परंपरा आणि निसर्ग संवर्धनाचा एक अद्भूत संगम मानला जातो. येथे शेकडो वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरेनुसार, गंगा दशहऱ्याच्या पवित्र मुहूर्तावर घरोघरी मुख्य दरवाजाच्या चौखटीवर एक विशेष 'द्वार पत्र' (Dwar Patra) लावण्याची प्रथा आहे. .स्थानिक मान्यतेनुसार, हे द्वार पत्र घराला वाईट नजर, नकारात्मक ऊर्जा, चोरी, आग आणि प्रामुख्याने आकाशीय वीज (वज्रपात) यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून संपूर्ण वर्षभर सुरक्षित ठेवणारे एक भक्कम 'सुरक्षा कवच' बनते.या विशेष द्वार पत्राची रचना अत्यंत आकर्षक आणि भौमितिक आकृत्यांनी (Geometrical Shapes) नटलेली असते. कंपास आणि पेन्सिलच्या साहाय्याने या पत्राच्या मध्यभागी एक अचूक वर्तुळाकार चक्र बनवले जाते. त्यानंतर त्यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल अशा शुभ रंगांची सुंदर सजावट केली जाते. या वर्तुळाच्या बाहेरील बाजूस ऑगस्ट्य, पुलस्त्य, वैशंपायन, जैमिनी आणि सुमंत या ५ महान ऋषींची नावे लिहिली जातात..यासोबतच या पत्रावर अत्यंत शक्तिशाली मानला जाणारा "वज्र निवारक मंत्र" प्रामुख्याने अंकित केला जातो, जो घराचे सर्व प्रकारच्या संकटांपासून रक्षण करतो.पूर्वीच्या काळी हे द्वार पत्र बनवण्यासाठी डाळिंब, अक्रोड, बुरांश आणि किलमोड यांसारख्या स्थानिक झाडांच्या पाना-फुलांपासून तयार केलेल्या संपूर्ण नैसर्गिक रंगांचा वापर केला जायचा. मात्र, काळाच्या ओघात आता बाजारात मिळणाऱ्या वॉटर कलर्सचा वापर वाढला आहे..कुमाऊँ भागात ब्राह्मण समाज गंगा दशहऱ्याच्या काही दिवस आधीपासूनच अशी द्वार पत्रे स्वतःच्या हाताने तयार करतो आणि आपल्या यजमानांना वाटतो. सणाच्या दिवशी सकाळी लोक नदी, नौले (पारंपरिक जलस्रोत) किंवा इतर पावन पाण्याच्या ठिकाणी स्नान करतात आणि घरी येऊन विधीवत पूजा करून हे पत्र मुख्य दाराच्या वर स्थापित करतात..आज कुमाऊँच्या गावागावांमध्ये हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. ज्योतिषीय गणनेनुसार, आज दशमी तिथी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राचा उत्तम योग जुळून आला आहे. पौराणिक कथेनुसार, याच दिवशी राजा भगीरथाच्या कठोर तपस्येने प्रसन्न होऊन माता गंगा पृथ्वीवर अवतरली होती आणि तिचा प्रचंड वेग सांभाळण्यासाठी भगवान शिवांनी तिला आपल्या जटांमध्ये स्थान दिले होते..आधुनिकतेच्या या युगातही जेव्हा कुमाऊँच्या घराघरांमध्ये हे रंगीबेरंगी द्वार पत्र लावले जाते, तेव्हा आपली प्राचीन संस्कृती आणि निसर्गाप्रती असलेली संवेदनशीलता आजही किती जिवंत आहे, याची प्रचिती येते.