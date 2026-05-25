Dahi Bada Gonda: योगींच्या लाडक्या दही वड्याच्या शाही स्वादाचे सिक्रेट! ODOP योजनेत मानाचे स्थान मिळवणाऱ्या 'या' चवीचा इतिहास

उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यातील एक असा पारंपरिक स्वाद आहे, ज्याने केवळ संपूर्ण देशातच नाही तर परदेशातही आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आम्ही बोलत आहोत गोंडा येथील इटियाथोक परिसरातील जगप्रसिद्ध 'शुक्ला दही वडा' (Shukla Dahi Bada Gonda) बद्दल! आपल्या अप्रतिम चवीमुळे आणि शुद्धतेच्या गॅरंटीमुळे आज हा दही वडा केवळ एक खाद्यपदार्थ न राहता एक मोठा ब्रँड बनला आहे. जो कोणी एकदा या दुकानाचा दही वडा खातो, तो त्याचा मलाईदार आणि शाही स्वाद कधीच विसरू शकत नाही..या दुकानाचे सध्याचे मालक कृपा शंकर शुक्ला यांनी या यशाची रंजक कहाणी शेअर केली आहे. या यशामागे त्यांच्या वडिलांचे अपार कष्ट आहेत. साल १९८२ मध्ये त्यांचे वडील चंदिगढहून परत आले आणि त्यांनी इटियाथोक येथे एक छोटीशी चहा आणि भज्यांची (पकोडे) टपरी सुरू केली.सुमारे सहा वर्षे त्यांनी चहा विकला, पण १९८८ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा स्वतःच्या कल्पकतेने दही वडा बनवण्याचा एक छोटासा प्रयोग केला. लोकांना ही चव एवढी आवडली की बघता बघता चहाची टपरी पूर्णपणे दही वड्याच्या दुकानात बदलली. आज कृपा शंकर आपल्या दुसऱ्या पिढीसोबत वडिलांचा हा ऐतिहासिक वारसा आणि स्वाद पुढे नेत आहेत..आजच्या काळात जिथे बाजारपेठेत शुद्ध आणि निर्भेळ वस्तू मिळणे कठीण झाले आहे, तिथे 'शुक्ला दही वडा' आपल्या गुणवत्तेशी (Quality) कधीही तडजोड करत नाही. कृपा शंकर यांनी सांगितले की, दह्याची शुद्धता टिकवून ठेवण्यासाठी ते स्वतःची स्वतंत्र डेअरी (दुग्धशाळा) चालवतात. त्यांच्याच डेअरीमधील ताज्या दुधापासून घट्ट दही तयार केले जाते, जे दुकानात वापरतात. हा दही वडा बनवण्यासाठी उडदाची डाळ स्वच्छ धुवून आणि बारीक वाटून वडे तयार केले जातात..या वड्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वड्यांच्या आत काजू, बदाम यांसारखे ड्रायफ्रूट्स (मेवे) भरले जातात, जे या पदार्थाला अत्यंत 'शाही' स्वरूप देतात. शेवटी, त्यांच्या घरगुती खास मसाल्यांची पखरण करून हा दही वडा ग्राहकांना पानावर वाढला जातो..या दही वड्याची लोकप्रियता आणि वाढती क्रेझ पाहून उत्तर प्रदेश सरकारने या सुप्रसिद्ध चवीला आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ODOP - एक जिल्हा एक उत्पादन) योजनेत समाविष्ट केले आहे. कोणत्याही केमिकलचा वापर न करता, पूर्णपणे सेंद्रिय आणि अत्यंत स्वच्छ वातावरणात तयार होणाऱ्या या दही वड्याचा डंका आता आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्येही वाजत आहे..कुशीनगर येथून खास हा दही वडा खाण्यासाठी आलेले नसीम अन्सारी सांगतात की, त्यांनी या दुकानाचा खूप नावलौकिक ऐकला होता आणि आज प्रत्यक्ष चव चाखल्यानंतर हा स्वाद अपेक्षेपेक्षाही कित्येक पटीने उत्तम निघाला.आज देखील या दुकानात खवय्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. भविष्यात आपल्या वडिलांनी सुरू केलेली ही चव आणि परंपरा न बदलता, उत्तर प्रदेशातील इतर प्रमुख शहरांमध्येही याच्या शाखा सुरू करण्याचा कृपा शंकर शुक्ला यांचा मानस आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला या पारंपरिक बुंदेलखडी आणि अवधी स्वादाचा आनंद घेता येईल.