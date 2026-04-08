Iran Israel War impact: इराण-इस्रायल युद्धाचा गव्हाच्या खरेदीला फटका! पोत्यांच्या टंचाईवर योगी सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'

मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम झाला असून, त्याचा फटका थेट उत्तर प्रदेशातील गव्हाच्या खरेदीला बसताना दिसत आहे. युद्धाच्या संकटामुळे पोत्यांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले असून त्यांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने एक मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे..उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने गव्हाच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या पोत्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी तातडीने रेशन दुकानदारांकडून रिकामी पोती खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे..थेट खरेदीचा निर्णय का घेतला?युद्धाचा परिणाम: रशिया-युक्रेननंतर आता इराण-इस्रायल युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. नवीन तागाच्या पोत्यांच्या किमती वाढल्या असून पुरवठा वेळेवर होत नाहीये.ई-टेंडर किंवा 'जेम' (GeM) पोर्टलद्वारे पोत्यांची खरेदी केल्यास मोठी प्रक्रिया करावी लागते, ज्यामध्ये खूप वेळ जाऊ शकतो. गव्हाचा हंगाम सुरू असल्याने इतका वेळ थांबणे शक्य नव्हते.रेशन दुकानदारांकडे (PDS) अन्नाचा पुरवठा करण्यासाठी वापरलेली जूटची पोती रिकामी पडलेली असतात. सुमारे २० ते २५ हजार गाठी पोती तिथून मिळण्याची शक्यता आहे..गहू खरेदीची सद्यस्थिती आणि उद्दिष्टखाद्य आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गव्हाच्या खरेदीची महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. भारत सरकारने उत्तर प्रदेशसाठी १० लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मात्र यावर्षी राज्यात ३० लाख मेट्रिक टन गहू येण्याची शक्यता आहे.राज्यात ५४३९ खरेदी केंद्रे तयार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, त्यापैकी ४६४ केंद्रांवर खरेदी सुरू झाली आहे. ५१ जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १३,३८८ मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी पूर्ण झाली आहे.केंद्र सरकारने ७६ हजार नवीन पीपी गाठींचे वाटप केले असून, त्यापैकी १० हजार गाठींची ऑर्डर आधीच देण्यात आली आहे..कॅबिनेटचा इतर महत्त्वाचा निर्णयगहू खरेदीव्यतिरिक्त, कॅबिनेटने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक प्रशासकीय निर्णयही घेतला आहे. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत आणि जिल्हा पंचायत अधिनियम १९६१ च्या अंतर्गत प्रयागराजमध्ये कर अधिकारी पदावर करण्यात आलेल्या एका तदर्थ (Ad-hoc) नियुक्तीला नियमित (Regularize) करण्यास मान्यता दिली आहे..शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे गव्हाची खरेदी प्रक्रिया थांबणार नाही. पोत्यांची कमतरता नसल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल केंद्रांवर वेळेत विकता येईल आणि त्यांना सरकारी हमीभावाचा लाभ मिळेल. पोत्यांच्या टंचाईचे कारण देऊन खरेदी नाकारली जाऊ नये, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.