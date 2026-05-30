Lucknow Chikankari:लखनऊची प्रसिद्ध चिकनकारी मुघल राणीची देणगी! इराणहून आलेल्या कलेने कशी जिंकली जगभरातील फॅशन इंडस्ट्री?

नजाकत आणि नफासतचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लखनऊची (Lucknow) ख्याती संपूर्ण जगात तिथल्या आदरातिथ्यासाठी आणि लजीज खाद्यसंस्कृतीसाठी आहे. मात्र, लखनऊबाबत एक म्हण अत्यंत प्रसिद्ध आहे की, "येथे चिकन खाल्लेही जाते आणि परिधानही केले जाते!" येथे खाल्ल्या जाणाऱ्या चिकन बिर्याणीइतकीच इथली 'चिकनकारी' (Lucknow Chikan) ही वस्त्रकला जगभरात प्रसिद्ध आहे. .पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, आज फॅशन जगतात धुमाकूळ घालणाऱ्या या लखनवी चिकनकारीची सुरुवात मुघल शासक जहांगीर (Jahangir) यांची बेगम नूरजहाँ (Nur Jahan) हिने केली होती. नूरजहाँ ही मूळची इराणमधून ही कला शिकून भारतात आली होती आणि तिथूनच या कलेचा प्रवास सुरू झाला..फारसी शब्द 'चाकिन' वरून पडले 'चिकन' नावलखनऊच्या चिकनकारीमध्ये वापरला जाणारा 'चिकन' हा शब्द मूळ इंग्रजी शब्द नसून तो फारसी भाषेतील 'चाकिन' (Chakin) या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. फारसीमध्ये 'चाकिन'चा अर्थ 'कापडावर सुई-धाग्याने नक्षीकाम किंवा कशिदाकारी करणे' असा होतो. हा शब्द भारतात लोकांच्या बोलण्यात येता येता 'चाकिन'चा शेवटी 'चिकन' झाला.मुघल काळात सुरुवातीला ही चिकनकारी पूर्ण कपड्यांवर न करता केवळ टोपी, दुप्पट किंवा छोट्या कपड्यांच्या तुकड्यांवर केली जात असे. आज हा इराणी वारसा लखनऊची मुख्य ओळख बनला असून, या कलेची बाजारपेठ आता अनेक कोटींच्या घरात पोहोचली आहे..४० प्रकारचे टाके अन् 'नुकीली मुर्री'चे कसबअत्यंत तलम कापडावर सुई आणि कच्च्या सुती धाग्याच्या साहाय्याने हाताने केलेले नक्षीकाम म्हणजे लखनवी चिकन कला होय. यामध्ये कारागीर जवळपास ४० वेगवेगळ्या प्रकारचे टाके (Stitches) आणि जाळ्यांचा वापर करतात. यात प्रामुख्याने मुर्री, फनदा, कांटा, तेपची, पंखडी, लवंग जंजीरा, बंगला जाली, मुंदराजी जाजी, सिद्दौर जाली, बुलबुल चश्म जाली यांचा समावेश होतो..या सर्व टाक्यांमध्ये 'नुकीली मुर्री' हा टाका सर्वात कठीण आणि महागडा मानला जातो, जो कच्च्या सुताच्या तीन ते पाच तारांना बारीक सुईत ओवून अत्यंत कौशल्याने टाकला जातो. चिकनकारी करताना सर्वात आधी लाकडाच्या ब्लॉकवर (ठशावर) डिझाईन कोरली जाते आणि कच्च्या रंगाने ती कापडावर छापली जाते.या छापलेल्या नक्षीवर कारागीर सुई-धाग्याने विणकाम करतात. काम पूर्ण झाल्यानंतर हे कपडे एका खास धोबीघाटावर धुवून घेतले जातात, ज्यामुळे तो कच्चा रंग पूर्णपणे निघून जातो आणि पांढरीशुभ्र नक्षी उठून दिसते..बेगम नूरजहाँशी जोडलेले दोन रंजक किस्से'लखनऊ चिकनकारी हँडिक्राफ्ट असोसिएशन'चे अध्यक्ष संजीव अग्रवाल यांनी सांगितले की, नूरजहाँनेच ही कला भारतात आणली याबद्दल इतिहासकारांमध्ये एकमत आहे, परंतु यामागे दोन वेगवेगळ्या कथा आहेत. पहिल्या कथेनुसार, नूरजहाँ स्वतः इराणमधून ही कला शिकून आली होती आणि तिने लखनऊमध्ये याचे प्रमोशन केले..तर दुसऱ्या कथेनुसार, दिल्लीवरून आलेल्या तिच्या एका दासीने आपल्यासोबत काही खास इराणी कारागीर आणले होते, ज्यांना नूरजहाँने आश्रय दिला. कथा कोणतीही असली तरी चिकनकारीची जननी ही बेगम नूरजहाँच होती, हे स्पष्ट होते.आज लखनऊमध्ये येणारा प्रत्येक पर्यटक येथील 'चौक बाजार' (Chowk Bazaar), अमिनाबाद आणि हजरतगंज येथील शोरूम्समधून चिकनच्या कपड्यांची खरेदी करायला विसरत नाही.आज देखील उन्हाळ्याच्या फॅशन ट्रेंडमध्ये या हलक्या, सुती आणि अद्भूत लखनवी चिकनकारीच्या कपड्यांना देश-विदेशातील ग्राहकांकडून प्रचंड मागणी असल्याचे स्थानिक शोरूम मॅनेजर हैदर अली खान यांनी सांगितले.