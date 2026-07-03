Narmada Jayanti: नर्मदा परिक्रमा होणार हायटेक! महेश्वर-ओंकारेश्वरमध्ये होणार पर्यटन सुविधांचा मोठा विस्तार; होमस्टे, अन्नछत्र अन् बरंच काही..

मध्य प्रदेशची भाग्यरेषा आणि राज्यातील ३३ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येची जीवनवाहिनी असलेल्या पवित्र नर्मदा नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै रोजी मंत्रालयात पार पडलेल्या 'नर्मदा समग्र' (Narmada Samagra) च्या उच्चस्तरीय बैठकीत नर्मदा नदीचे जल प्रदूषणमुक्त, निर्मळ आणि अविरत ठेवण्यासाठी 'नमन मिशन' (NAMAN Mission) ची घोषणा करण्यात आली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नर्मदा ही केवळ एक नदी नसून आपली धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक वारसा आणि जैवविविधतेची आधारशिला आहे. त्यामुळे तिच्या संवर्धनासाठी आता दरमहा आढावा बैठक घेतली जाईल..'नमन मिशन' आणि १०० कोटींचा वार्षिक निधीपंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेले 'नमन मिशन' नर्मदा खोऱ्याच्या समग्र विकासासाठी मुख्य प्राधिकरण म्हणून काम करेल:रचना: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव या मिशनच्या साधारण सभेचे अध्यक्ष असतील, तर पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.बजेट व रोडमॅप: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी या मिशनचा कृती आराखडा (रोडमॅप) तयार करण्यात आला असून, या विशेष निधीसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपयांच्या राज्य अनुदानाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये जलसंपदा, वन, पर्यावरण आणि पर्यटनासह २० हून अधिक शासकीय विभाग आणि १० नामवंत तज्ज्ञ एकत्र काम करणार आहेत..नर्मदा परिक्रमा मार्ग होणार हायटेक आणि अतिक्रमणमुक्तनर्मदा परिक्रमा करणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुविधेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी खालील निर्देश दिले आहेत:संपूर्ण परिक्रमा मार्ग तातडीने अतिक्रमणमुक्त केला जाईल आणि भाविकांच्या मार्गदर्शनासाठी संपूर्ण मार्गावर आकर्षक माहिती फलक लावले जातील.मार्गावरील प्रमुख मंदिरांजवळ भाविकांसाठी अन्नछत्रांची व्यवस्था केली जाईल आणि गरीब परिक्रमावासीयांसाठी 'दीनदयाल रसोई' सुरू केली जाईल.या क्षेत्रातील सर्व प्रमुख आश्रमांची अधिकृत सूची तयार करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत..अमरकंटक येथे जैवविविधता संस्था अन् मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणजैवविविधता व्यवस्थापन संस्था (Biodiversity Management Institute): नर्मदेचे उगमस्थान असलेल्या अमरकंटक (Amarkantak) येथे ३२ लाख रुपयांच्या निधीतून विशेष जैवविविधता व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली जाईल.हरित पट्टा विकास: वन विभागामार्फत नर्मदा खोऱ्यातील सुमारे ४१५ हेक्टर क्षेत्रात २.७० लाख नवीन रोपांची लागवड केली जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांना या भागात नगदी पिके (Cash Crops) घेण्यासाठी कृषी विभागाकडून प्रोत्साहित केले जाईल..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...नागरी भागातील स्वच्छता आणि 'ओंकारेश्वर साडा'ची स्थापना३५ एसटीपी प्रकल्प: नर्मदा काठावरील २१ शहरांमध्ये सांडपाणी नदीत मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी ३५ एसटीपी (Sewage Treatment Plants) उभारले जात असून, हे काम डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.साडा (SADA) ची निर्मिती: प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग क्षेत्र ओंकारेश्वरच्या (Omkareshwar) नियोजित आणि भव्य विकासासाठी तेथे 'स्पेशल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी' (SADA) स्थापन केली जाईल.होमस्टे आणि नर्मदा पोर्टल: पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महेश्वर आणि जनजातीय भागात एकूण ९७ 'होमस्टे' (Homestays) तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, संपूर्ण कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'नर्मदा कोष पोर्टल' विकसित केले जात आहे.नर्मदा जयंतीच्या निमित्ताने मध्य प्रदेशातील १८ सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये भव्य महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमेचे आयोजन करून या कार्यात तरुण पिढीला मोठ्या प्रमाणावर जोडले जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.