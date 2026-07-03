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Narmada Jayanti: नर्मदा परिक्रमा होणार हायटेक! महेश्वर-ओंकारेश्वरमध्ये होणार पर्यटन सुविधांचा मोठा विस्तार; होमस्टे, अन्नछत्र अन् बरंच काही..

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Maheshwar and Omkareshwar to Get Modern Tourism Facilities for Narmada Pilgrims

Maheshwar and Omkareshwar to Get Modern Tourism Facilities for Narmada Pilgrims

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशची भाग्यरेषा आणि राज्यातील ३३ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येची जीवनवाहिनी असलेल्या पवित्र नर्मदा नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जुलै रोजी मंत्रालयात पार पडलेल्या 'नर्मदा समग्र' (Narmada Samagra) च्या उच्चस्तरीय बैठकीत नर्मदा नदीचे जल प्रदूषणमुक्त, निर्मळ आणि अविरत ठेवण्यासाठी 'नमन मिशन' (NAMAN Mission) ची घोषणा करण्यात आली.

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