नवी दिल्ली : गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून किशोरवयीन मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय एचपीव्ही (ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस) लसीकरण मोहिमेने एक कोटीचा टप्पा पार केला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत अवघ्या नऊ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत एक कोटींहून अधिक लस देण्यात आल्या आहेत. या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे..शंभर टक्के लसीकरणदेशातील १४ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या वार्षिक नियोजित संख्येपैकी जवळपास ८७ टक्के मुलींचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिझोराम, मध्य प्रदेश आणि बिहार या सहा राज्यांनी त्यांच्या निश्चित केलेल्या लक्ष्यित लोकसंख्येचे शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण केले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया या मोहिमेतील यशाचे कौतुक केले. ‘प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. प्रत्येक लस ही मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून सुरक्षित ठेवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हे यश मिळविण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व संबंधितांचे मी अभिनंदन करतो,’ असे मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले. भारतीय महानिबंधकांच्या २०२१ च्या लोकसंख्या अंदाजानुसार, या मोहिमेचे वार्षिक उद्दिष्ट सुमारे एक कोटी २० लाख मुलींचे आहे. आतापर्यंत या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे ८७ टक्के लसीकरण पूर्ण झाले आहे..पालकांची संमती आवश्यककेंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेअंतर्गत १४ वर्षे वयाच्या मुलींना सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये एचपीव्ही लस मोफत दिली जात आहे. ही लस ऐच्छिक असून, पालकांची संमती आवश्यक आहे. या मोहिमेत एकाच मात्रेचे लसीकरण केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.