Patna: बिहारमधील संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) भाजपचे एजंट चालवत असल्याचा आरोप जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी केला होता. या टीकेमुळे संतापलेल्या जेडीयूने प्रशांत किशोर यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. .Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.संन्यास घेण्याच्या घोषणेची आठवण ठेवाजेडीयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी प्रशांत किशोर यांना ‘बडबोले राजकारणी’ असे संबोधत त्यांच्या दाव्यांची खिल्ली उडवली आहे. अशा हास्यास्पद विधानांनी बिहारचे चित्र आणि भविष्य बदलता येणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. प्रशांत किशोर यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना राजीव रंजन यांनी त्यांच्या जुन्या विधानाची आठवण करून दिली. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूने २५ जागा जिंकल्या तर आपण राजकारणातून संन्यास घेऊ, असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले होते, असा दावा रंजन यांनी केला. ‘प्रशांत यांनी त्या घोषणेची आठवण ठेवावी. मात्र, त्यांची सातत्याने मोठमोठी विधाने सुरू आहेत. संन्यास घेण्याची त्यांना आठवणही होत नाही,’ अशा शब्दांत रंजन यांनी टीका केली..Premium|Stock Market Investment : शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे शास्त्र की कला? सातत्याने परतावा मिळवण्यासाठी अभ्यास आवश्यक.जेडीयूचे ८५ आमदार असताना हा पक्ष संपणार असल्याचा दावा प्रशांत किशोर करतात. दुसरीकडे, त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाचे ते एकमेव आमदार आहेत, असे सांगत राजीव रंजन यांनी त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. .‘निशांत यांच्याकडे जेडीयूचे नेतृत्व’यावेळी राजीव रंजन यांनी नितीश कुमार यांच्या राजकीय योगदानाचाही उल्लेख केला. नितीश कुमार यांनी केवळ पक्ष उभा केला नाही, तर बिहारचे चित्र आणि भविष्य बदलण्यासाठी काम केले आहे. बिहारमधील जनतेच्या भावना नितीश कुमार आणि जेडीयूशी जोडलेल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ‘आता जेडीयूकडे निशांतजींचे नेतृत्व आहे,’ असे विधानही रंजन यांनी केले. त्यामुळे जेडीयूच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबतच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. .नेमका वाद काय?बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची अनुपस्थिती हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैशाली जिल्ह्यात नितीश कुमार यांच्या नावाने उभारलेल्या पुलाचे लोकार्पण केले. या कार्यक्रमाच्या आधी नितीश कुमार यांनी पाटणा विमानतळावर पंतप्रधानांचे स्वागत केले होते. मात्र, लोकार्पण कार्यक्रमाला ते उपस्थित नव्हते. .यावरून प्रशांत किशोर यांनी जेडीयूमध्ये भाजपचे एजंट सक्रिय असल्याचा आणि पक्षाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी नितीश कुमार यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप केला होता. हे त्यांचे राजकीय आरोप आहेत. दुसरीकडे, एनडीएशी संबंधित सूत्रांनी नितीश कुमार यांच्याकडे घटनात्मक पद नसल्याने त्यांना सरकारी कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले नव्हते, असे स्पष्टीकरण दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.