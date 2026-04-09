Saundatti Pumped Storage Project : कोल्हा, लांडगा अन् मगरींचे काय होणार? सौंदत्ती प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन संपादित; 64 हजार झाडांवर कुऱ्हाड

बेळगाव : जिल्ह्यातील सौंदत्ती येथे प्रस्तावित वीज पंप स्टोअरेज प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला केंद्राच्या तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाची क्षमता १२६० मेगावॅटवरून १६०० मेगावॅटपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या बदलांसह अतिरिक्त जमीन, पाणी वापर आणि पर्यावरणीय परिणामांनाही हिरवा कंदील दाखवला (Saundatti Pumped Storage Project) आहे. यामुळे तब्बल ६४ हजार ४५४ झाडे तोडावी लागणार असूनही नव्याने जनसुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा तज्ज्ञ समितीने दिला आहे..तज्ज्ञ समितीच्या निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन ५२८ एकरांवरून ७५९.६५ एकरांपर्यंत वाढली आहे. यामध्ये सुमारे २३१ एकर बिगर-वन जमीन अतिरिक्त घेण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच खालच्या जलाशय निर्मितीसह ०.७५९ टीएमसी पाण्याचा एकदाच वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प खासगी कंपनीकडून ११०१५.९८ कोटी खर्च करून उभारला जाणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे २०१९ मध्ये झालेल्या पर्यावरणीय मंजुरीवेळी जनसुनावणी पार पडलेली असल्याने नव्याने जनसुनावणीची गरज नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पासाठी लागणारी अतिरिक्त खासगी जमीन ही आधीच्या प्रकल्प क्षेत्रालगतच आहे आणि ७० टक्के जमीन आधीच संपादित झाल्याने सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे समितीने नमूद केले आहे..२०१९ मधील सुनावणीवेळी केवळ पाच हजार ८६ झाडे तोडण्याचा अंदाज होता; परंतु सुधारित आराखड्यात हा आकडा तब्बल ६४ हजार ४५४ वर पोहोचला आहे. या भागात कोल्हा, लांडगा, जंगली लांडगा (ग्रे वुल्फ), रानमांजर, मुंगूस, तरस, साळिंदर, मोर, मगर आणि बंगाल मॉनिटर लिझर्ड यांसारख्या प्राण्यांच्या प्रजाती आढळतात..कंपनीकडून ५३ कोटी जमाप्रकल्पासाठी भरपाई स्वरूपात वृक्षारोपण करण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वीकारली असून, त्यासाठी ५३.३४ कोटी राज्याच्या तिजोरीत जमा केल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे. ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला तरी, पर्यावरणीय हानी, वाढलेली झाडतोड चिंतेचा विषय आहे.