मध्य प्रदेशातील क्रीडा पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देणाऱ्या नाथू बरखेडा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते रविवारी (२२ नोव्हेंबर) करण्यात आले. भोपाळमध्ये १३४ एकर परिसरात सुमारे १,००० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या संकुलाचे लोकार्पण विधिवत पूजन आणि उपस्थित नागरिक व खेळाडूंच्या मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात करण्यात आले. या सोहळ्यात सहा देशांच्या संघांनी संचलन केले, तर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये देशाचा गौरव वाढवणाऱ्या खेळाडूंना ९ कोटी २३ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर धनादेश वितरित करण्यात आले..सहा देशांच्या संघांचे संचलनलोकार्पण सोहळ्यात भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, मलेशिया आणि थायलंड या सहा देशांच्या क्रीडा संघांनी संचलन केले. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उपस्थित नागरिक आणि खेळाडूंना मोबाईल टॉर्च लावून या ऐतिहासिक सोहळ्याचा भाग होण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर उपस्थितांच्या मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात संकुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. हा प्रकाश देशाच्या क्रीडा क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्याचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमात गायक सुखविंदर सिंह यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या गायनाने सोहळ्याला विशेष रंगत आली..खेळाडूंना ९.२३ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनआशियाई क्रीडा स्पर्धा, पॅरा आशियाई स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारत व मध्य प्रदेशचा नावलौकिक वाढवणाऱ्या खेळाडूंना राज्य सरकारच्या वतीने एकूण ९ कोटी २३ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर धनादेश प्रदान करण्यात आले.केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके यांनी भारत हा तरुणांचा देश असून मध्य प्रदेशातील तरुणांची संख्या मोठी असल्याचे नमूद केले. राज्यातील तरुणांना क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी आवश्यक सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनीही भोपाळमधून भविष्यात जागतिक दर्जाचे खेळाडू घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला..क्रीडा क्षेत्रात मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावरक्रीडा व युवक कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग यांनी राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेतला. मध्य प्रदेश पूर्वी देशात १७ व्या क्रमांकावर होता; आता तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन वर्षांत राज्यात देशातील सर्वोत्तम क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.राज्यात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात क्रीडा संकुल उभारण्याचे काम सुरू आहे. भोपाळमध्ये नव्या क्रिकेट स्टेडियमला मंजुरी देण्यात आली असून शहराचा हॉकीमधील जुना गौरव पुन्हा मिळवण्यासोबतच मेन्स आशियाई चॅम्पियनशिपचे आयोजन करण्याच्या योजनाही मांडण्यात आल्या. भोपाळला देशाची क्रीडा राजधानी बनवण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.