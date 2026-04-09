Taj Mahal Treasure Discovery : समुद्रात गाडला गेलेला ताजमहलचा खजिना! ३०० वर्षानंतर सापडलाय; उलगडलं मुघलकालीन रहस्य, पाहा

समुद्राच्या गूढ अंधारात दडलेल्या इतिहासाच्या रहस्यांमध्ये एक अशी कथा आहे जी रोमांच, प्रेम आणि संपत्ती यांचा अद्भुत मिलाप सांगते. तीनशे वर्षांपूर्वी मुघल साम्राज्याच्या वैभवशाली काळातील एक व्यापारी जहाज, सुरत बंदरातून पूर्वेकडील मसाल्यांच्या व्यापारासाठी निघाले होते. त्यात भरलेला खजिना हजारो चांदीची नाणी आजही समुद्राच्या खोल तळाशी अडकून राहिला होता. पण १९६३ मध्ये प्रसिद्ध विज्ञानकथा लेखक आर्थर सी. क्लार्क यांनी डायव्हिंग करताना हा खजिना शोधला जणू काही वेळ आणि समुद्राने आपले रहस्य उघड करण्यासाठी थांबले होते. ही शोधाची कहाणी केवळ नाण्यांची नव्हे तर मुघल काळातील वैभव, व्यापार आणि अपघाताच्या एका अनोख्या मिश्रणाची आहे जी आजही इतिहासप्रेमींना आकर्षित करते..क्लार्कना सापडलेल्या या जहाजाच्या अवशेषात हजारो चांदीची नाणी होती जी औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत १७०१-१७०२ मध्ये तयार केली गेली होती. प्रत्येक पिशवीत जवळपास एक हजार नाणी भरलेली असल्याचे आढळले. ही नाणी मुघल सम्राटांच्या चलन व्यवस्थेचा भाग होती, ज्याची सुरुवात शेरशाह सुरी यांनी केली होती आणि नंतर मुघलांनी तिला आपलीशी करून घेतले होते. आजच्या काळात या नाण्यांची किंमत सुमारे साडेसहा कोटी रुपये इतकी आहे. सुरतहून निघालेल्या या जहाजावर मसाल्यांसोबत हा खजिना होता जो पूर्वेकडील व्यापारासाठी नेला जात होता. समुद्राच्या तळाशी सापडलेल्या या नाण्यांनी मुघल साम्राज्याच्या आर्थिक सामर्थ्याची एक झलक दाखवली, जणू काही त्या काळातील संपत्ती आजही जिवंत आहे..दुर्दैवाने श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) जवळील एका छोट्या बेटाजवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे हे जहाज बुडाले आणि त्यासोबत हा संपूर्ण खजिना समुद्रात गाडला गेला. औरंगजेबापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच हा खजिना हरवला ज्यामुळे मुघल खजिन्याच्या इतिहासात एक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण झाला. पण क्लार्कच्या डायव्हिंगमुळे हा खजिना पुन्हा जगासमोर आला. हजारो नाण्यांच्या पिशव्या, बुडलेल्या जहाजाचे अवशेष हे सर्व आजच्या डायव्हर्सना एक अद्भुत अनुभव देतात. ही कहाणी सांगते कीसमुद्र केवळ पाण्याचे नव्हे तर इतिहासाचेही एक मोठे कोषागार आहे जिथे हजारो वर्षे जुनी गोष्ट एका क्षणात उघड होऊ शकते..या खजिन्याला ताजमहलशी प्रतीकात्मकरीत्या जोडून एक आकर्षक डॉक्युमेंटरी तयार करण्यात आला आहे. जरी ताजमहल आणि या खजिन्याचा थेट संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या सिद्ध नसला तरी मुघल वारशाची ही दोन्ही प्रतीके एक प्रेमाची अमर कथा शहाजहान आणि मुमताज महल यांचा ताजमहल आणि दुसरी संपत्तीची गूढ कहाणी एकत्र येऊन इतिहासाला नवे आयाम देतात. ताजमहल पूर्ण होण्यासाठी जवळपास वीस वर्षे लागली होती, तसेच हा खजिना तीनशे वर्षे समुद्रात दडला होता. डॉक्युमेंटरीतून दाखवले जाते की महासागरात अजूनही अनेक रहस्ये गाडलेली आहेत आणि ती वेळोवेळी उघड होत जगाला चकित करतात. ही कथा केवळ खजिन्याची नव्हे तर मानवी उत्सुकता, प्रेम आणि इतिहासाच्या अटळ शक्तीची प्रेरणादायी गोष्ट आहे.