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Tamil Nadu Government: तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; सोन्याची अंगठी योजनेचे नियम बदलले, नेमके काय आहेत बदल?

New Gold Ring Scheme Rules Explained for Tamil Nadu Families: तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; सोन्याची अंगठी योजनेचे नियम बदलले
Tamil Nadu Government Changes Gold Ring Scheme Rules Allowing More Eligible Babies to Receive One Gram Gold Rings

Tamil Nadu Government Changes Gold Ring Scheme Rules Allowing More Eligible Babies to Receive One Gram Gold Rings

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चेन्नई : तमिळनाडू सरकारने ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ (मामाकडून सोन्याची अंगठी योजना) योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांत बदल केला. त्यानुसार, विवाहानंतर राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या महिलांच्या मुलांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

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Gold Ring Scheme for Girls
Tamil Nadu government schemes
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