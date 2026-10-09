Tamil Nadu Government: तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; सोन्याची अंगठी योजनेचे नियम बदलले, नेमके काय आहेत बदल?

चेन्नई : तमिळनाडू सरकारने ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ (मामाकडून सोन्याची अंगठी योजना) योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांत बदल केला. त्यानुसार, विवाहानंतर राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या महिलांच्या मुलांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मात्र, त्या मुलांचे आजी-आजोबा तमिळनाडूचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्यातील सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या बाळांना एक ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी दिली जाईल. बाळाच्या आईचे वास्तव्य विवाहानंतर तमिळनाडूबाहेर असले तरी या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. .लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित कुटुंबाला मुलाचे आजी-आजोबा तमिळनाडूचे कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याचे वैध कागदपत्र सादर करावे लागेल. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी २८ सप्टेंबरला ही योजना सुरू केली होती. २२ जून २०२६ पासून या योजनेची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात आली आहे. .Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.सुरुवातीला बाळाला जन्म देणारी आई तमिळनाडूची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक होते. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही महिला विवाहानंतर राज्याबाहेर गेल्याचे आणि प्रसूतीसाठी माहेरी परतल्यानंतरही त्यांच्या मुलांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे सरकारने नियम बदलले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.