Uttarakhand Tourism: उत्तराखंड बनणार जागतिक धार्मिक पर्यटनाचे केंद्र! मुख्यमंत्र्यांनी 'हनुमान धाम'मध्ये केले दर्शन; महाकुंभच्या तयारीला वेग

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हनुमान जयंतीच्या मुहूर्तावर 'रामनगर' येथील श्री हनुमान धाम येथे दर्शन घेतले आणि राज्याच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. यावेळी त्यांनी उत्तराखंडला जागतिक स्तरावर 'धार्मिक पर्यटनाचे केंद्र' बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केले.हनुमान जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आणि देवभूमीच्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगितले..वैयक्तिक अनुभव आणि हनुमानाची कृपामुख्यमंत्री धामी यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, "बऱ्याच काळापासून मी या मंदिरात येण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण बजरंगबलीच्या इच्छेशिवाय त्यांच्या दरबारात कोणीही पोहोचू शकत नाही. आज त्यांच्या कृपेने मला दर्शन घेण्याची संधी मिळाली."धार्मिक पर्यटनाचा कायापालट: केदारनाथ ते अयोध्यापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या ऐतिहासिक कामांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, वर्षानुवर्षे चाललेली प्रतीक्षा संपली असून अयोध्येत भव्य राम मंदिर साकारले आहे..काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे भाविकांना अभूतपूर्व सुविधा मिळाल्या आहेत.केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असून, यामुळे उत्तराखंडची ओळख जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत झाली आहे.यंदा हिवाळी यात्रेत (Winter Yatra) आतापर्यंत सुमारे १ लाख ६० हजार भाविकांनी दर्शन घेतले असून, चारधामची कवाडे उघडेपर्यंत ही यात्रा सुरूच राहील..महाकुंभ २०२७ आणि पायाभूत सुविधाआगामी कुंभमेळा केवळ उत्तराखंडसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा आहे. यासाठीच्या तयारीला आतापासूनच सुरुवात झाली आहे.राज्याच्या प्रमुख धार्मिक सर्किट्सचे (मानसखंड आणि केदारखंड) सुशोभीकरण आणि तिथे पायाभूत सुविधांचे काम वेगाने सुरू आहे..कठोर कायदे आणि समान नागरी संहिता (UCC)देवभूमीची पवित्रता जपण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर त्यांनी भाष्य केले:उत्तराखंड हे देशातील समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करणारे पहिले राज्य बनले आहे.राज्यातील जातीय सलोखा राखण्यासाठी आणि श्रद्धास्थानांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने कडक कायदे अंमलात आणले आहेत..स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळहिवाळ्याच्या मोसमातही उत्तराखंडमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. धार्मिक पर्यटनाचा विस्तार झाल्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत असून, उत्तराखंडला देशातील अग्रेसर राज्य बनवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री धामी यांनी व्यक्त केला.या कार्यक्रमाला कॅबिनेट मंत्री राम सिंह कैरा, कुमाऊँ कमिशनर दीपक रावत आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.