दिवाळीला सुट्टी मागताना काळजी घ्या! WhatsApp वर बॉसचा OK मेसेज म्हणजे रजा मंजूर नव्हे; कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळली, प्रकरण काय?

व्हॉट्सॲपवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रजेच्या विनंतीला ‘ओके’ असा प्रतिसाद दिला, म्हणजे सक्षम प्राधिकाऱ्याने रजा मंजूर केली, असे ठोसपणे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) दिला आहे. संबंधित कालावधीत विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे होती आणि रजा मंजूर करण्याचे अधिकारही त्याच अधिकाऱ्याकडे होते. त्यामुळे केवळ व्हॉट्सॲपवरील संदेशाच्या आधारे रजा मंजूर झाल्याचा दावा ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात प्रयागराजहून फतेहपूर येथे करण्यात आलेल्या बदलीला आव्हान देणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्याची याचिका न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.तीन दिवसांच्या रजेनंतर आणखी दोन दिवसांची मागणीयाचिकाकर्ता उत्तर मध्य रेल्वेमध्ये मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक तथा वाणिज्य व्यवस्थापन निरीक्षक म्हणून कार्यरत होता. त्याने १४ जुलै २०२५ ते १६ जुलै २०२५ या कालावधीत तीन दिवसांची रजा घेतली होती. या रजेदरम्यान तो आपल्या मूळ गावी गेला होता.१६ जुलै रोजी त्याने आणखी दोन दिवसांच्या रजेसाठी, म्हणजेच १७ आणि १८ जुलै २०२५ या तारखांसाठी व्हॉट्सॲपवरून विनंती केली. प्रयागराज येथील वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (कोचिंग) यांनी या संदेशाला ‘ओके’ असे उत्तर दिले होते. त्यानंतर १७ जुलै रोजी आपण वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (फ्रेट), प्रयागराज यांनाही दूरध्वनीवरून या संदर्भात माहिती दिली होती, असे कर्मचाऱ्याने सांगितले. पुढे तो कामावर रुजू झाल्यानंतर त्याची बदली करण्यात आली..रजा मंजूर करण्याचे अधिकार कोणाकडे होते?न्यायिक सदस्य रजनीश कुमार राय यांनी प्रकरणाची सुनावणी करताना कर्मचाऱ्याने अतिरिक्त रजेच्या मंजुरीसाठी व्हॉट्सॲपवरील ‘ओके’ या उत्तराचा आधार घेतल्याची नोंद केली. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने युक्तिवाद करताना संबंधित वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (कोचिंग) हे १४ ते २५ जुलै २०२५ या कालावधीत प्रशिक्षणासाठी गेले असल्याचे सांगितले.या काळात वाणिज्य विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (फ्रेट), प्रयागराज यांच्याकडे होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याकडेच होते, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.रेल्वे बोर्ड आणि उत्तर मध्य रेल्वेच्या सूचनांनुसार रजा मंजूर करण्याची प्रक्रिया HRMS पोर्टलवरून पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही प्रशासनाने न्यायाधिकरणाला सांगितले. केवळ रजेचा अर्ज सादर केल्याने रजा मंजूर होत नाही आणि याचिकाकर्त्याला सक्षम अधिकाऱ्याकडून रजेची मंजुरी मिळाली नव्हती, असा दावा रेल्वेने केला..Pune News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बारामती दौरा रद्द! नवीन तारीख काय? विद्या प्रतिष्ठानची माहिती.बदलीमागे स्वतंत्र प्रशासकीय कारणव्हॉट्सॲपवरील ‘ओके’ हा संदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याने रजा मंजूर केल्याचा निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. संबंधित काळात अतुल यादव, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक (फ्रेट), हे रजा मंजूर करण्यासाठी सक्षम अधिकारी होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने संबंधित अधिकाऱ्यावर केलेला पक्षपाताचा आरोप केवळ अनुपस्थिती आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईतील सहभागाच्या आधारे स्वीकारता येणार नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.फतेहपूर रेल्वे स्थानकावर नवीन प्रवेश आणि तिकीट आरक्षण कार्यालय विकसित करण्याची गरज, तेथे कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता, रिक्त पदाची उपलब्धता आणि संबंधित कर्मचाऱ्याची २०१९ पासून विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयात असलेली नियुक्ती, ही बदलीमागील स्वतंत्र प्रशासकीय कारणे असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. बदलीचा प्रस्ताव नियुक्ती समितीसमोर ठेवण्यात आला होता आणि त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्याला मंजुरी दिली होती..बदलीला शिक्षा मानण्यास नकारप्रशासकीय गरजा आणि कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्याची आवश्यकता लक्षात घेता, ठोस पुराव्यांशिवाय बदलीमागे दुर्भावना असल्याचे किंवा शिस्तभंगाच्या शिक्षेऐवजी बदलीचा वापर केल्याचे मानता येणार नाही, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले.शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाल्यामुळे किंवा रजेच्या मंजुरीवरून वाद निर्माण झाल्यामुळे बदलीला अप्रत्यक्ष शिक्षा म्हणता येणार नाही, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. बदलीचा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला, नियमांचे उल्लंघन झाले किंवा सक्षम नसलेल्या अधिकाऱ्याने आदेश दिला, हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा याचिकाकर्त्याला सादर करता आला नाही.अखेर बदलीमागे स्वतंत्र आणि योग्य प्रशासकीय कारण असल्याचे मान्य करत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रेल्वे कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली..Teachers Constituency Election : शिक्षक निवडणुकीत ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खेळ सुरू, काटाजोड लढतीमुळे उमेदवारांनी हात केला ढिल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.