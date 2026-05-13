CM Adityanath: मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या ताफ्यात ५०% कपात; 'वर्क फ्रॉम होम' आणि इंधन बचतीसाठी जारी केली नवी नियमावली!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात इंधन बचत, स्वदेशीचा वापर आणि आर्थिक बचतीसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःपासून आणि मंत्र्यांपासून या मोहिमेची सुरुवात केली आहे..मुख्यमंत्र्यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. या मोहिमेचे प्रमुख पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:फ्लीटमध्ये कपात आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर भरताफ्यात कपात: मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तातडीने ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी आठवड्यातून एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीचा (मेट्रो, बस) वापर करावा. तसेच आठवड्यातून एक दिवस 'नो व्हीकल डे' पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.सायकलिंग, कार पूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे..'वर्क फ्रॉम होम'ला प्राधान्यडिजिटल संस्कृती: सरकारी बैठका, सेमिनार आणि वर्कशॉप्स आता शक्यतो व्हर्च्युअली (Online) आयोजित केले जातील.मोठ्या औद्योगिक संस्था आणि स्टार्टअप्सना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन दिवस 'वर्क फ्रॉम होम' देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे..इंधन आणि वीज बचतीचे उपायपीक अव्हरमध्ये वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या बॅचमध्ये विभागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रात्री १० वाजेनंतर व्यावसायिक संकुलांमधील सजावटीचे दिवे (Decorative lights) कमीत कमी वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.घरगुती गॅससाठी पीएनजी (PNG) कनेक्शनचा विस्तार मिशन मोडवर केला जाणार आहे.आर्थिक बचत: सोने खरेदी आणि खाद्यतेलावर नियंत्रणअनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळून देशाचे परकीय चलन वाचवण्यास मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. आरोग्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारी मेस, जेल आणि कँटीनमध्ये कमी तेलकट जेवण बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..पर्यटन आणि 'डेस्टिनेशन वेडिंग'लग्नकार्ये आणि इतर सोहळे परदेशात न करता भारतात, विशेषतः उत्तर प्रदेशातील किल्ले आणि हेरिटेज साइट्सवर (डेस्टिनेशन वेडिंग) करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील इको-टुरिझम आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन मोहीम सुरू केली जाणार आहे.ओडीओपी (ODOP) आणि स्वदेशीला बळभेटवस्तू: सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ओडीओपी (एक जिल्हा, एक उत्पादन) आणि जीआय टॅग मिळालेल्या स्वदेशी वस्तूच भेट म्हणून दिल्या जातील.कृषी विभागाने नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming) प्रोत्साहन द्यावे आणि गोशाळांमधील शेणाचा वापर खत म्हणून वाढवावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेले हे निर्णय उत्तर प्रदेशला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत दूरगामी ठरणार आहेत.