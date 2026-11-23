Board Exam Calculator Rule: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाने (CBSE) 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षांचे वेळापत्रक (Datesheet 2027) जाहीर केले असून, सुमारे 45 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा 16 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना कॅल्क्युलेटर वापरण्याची परवानगी देण्याबाबत वेगवान घडामोडी घडत असून, हा विषय आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.एकिकडे JEE एडवांस्ड 2027 मध्ये पहिल्यांदाच ऑन-स्क्रीन कॅल्क्युलेटरचा नियम लागू करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे CBSE च्या 12वीच्या परीक्षेतही अशीच मुभा मिळावी, यासाठी दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत..दिल्ली उच्च न्यायालयाची नोटीस आणि याचिकेची पार्श्वभूमीबारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेत कॅल्क्युलेटर वापरण्याची परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी पीतमपुरा येथील विशाल दुआ यांनी स्वतःसह 10 पालकांच्या वतीने वकील नितिन मंगला यांच्यामार्फत दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. 4 नोव्हेंबरला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठाने CBSE, NCERT आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.याचिकेत 12वीच्या लेखाशास्त्र (Accountancy) विषयाच्या परीक्षेत साधा, नॉन-प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटर वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गणित (Mathematics) परीक्षेतही कॅल्क्युलेटर वापरता येईल का, याचा अभ्यास तज्ज्ञ समितीमार्फत करण्यात यावा, असा आग्रह याचिकेतून धरण्यात आला आहे..भारतीय विद्यार्थ्यांना जपानचे बोलावणे! 6 महिन्यांची पेड रिसर्च इंटर्नशिप; असा करा ऑनलाइन अर्ज... .कॅल्क्युलेटरची मागणी का आणि जुना प्रस्ताव काय?लेखाशास्त्र आणि गणिताच्या पेपरमध्ये मोठे हिशेब आणि गणना हाताने करताना विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ खर्च होतो. त्यामुळे संकल्पनांची समज आणि त्यांचे उपयोजन (Application) मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.याचिकेत नमूद केल्यानुसार, CBSE च्या अभ्यासक्रम समितीने 25 आणि 26 नोव्हेंबर 2024 ला झालेल्या 70व्या बैठकीत 12वीच्या लेखाशास्त्र परीक्षेत साध्या, नॉन-प्रोग्रामेबल कॅल्क्युलेटरला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या याचिकेत केंद्र सरकार, CBSE, NCERT आणि राष्ट्रीय आकलन केंद्र यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे..JEE एडवांस्ड 2027 मध्ये नवा बदल; विद्यार्थ्यांसाठी सूचनादरम्यान, IIT दिल्लीने JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षेची तारीख जाहीर केली असून, ही परीक्षा 23 मे 2027 ला होणार आहे. उमेदवारांसाठी jeeadv.ac.in हे अधिकृत संकेतस्थळही सुरू करण्यात आले आहे. या परीक्षेत पहिल्यांदाच उमेदवारांना ऑन-स्क्रीन बेसिक कॅल्क्युलेटर वापरता येणार आहे. हा कॅल्क्युलेटर नॉन-साइंटिफिक असून, त्याला 10 ते 12 अंकांचा डिस्प्ले असेल.JEE प्रमाणेच CBSE च्या 12वीच्या परीक्षेतही हा नियम लागू होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, बोर्ड परीक्षेतील कोणत्याही बदलाची किंवा अद्ययावत माहितीची खात्री विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी केवळ CBSE च्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच करावी..Indian Army Internship 2026: डिफेन्स सेक्टरमध्ये करिअरची सुवर्णसंधी! ७५ दिवसांची इंटर्नशिप; ७५ हजार रुपये स्टायपेंड... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.