Karnataka Guest Teachers Recruitment : D.Ed, B.Ed धारकांसाठी मोठी संधी! सरकारी शाळांमध्ये 51 हजार अतिथी शिक्षकांची होणार भरती; अधिकृत आदेश जारी

बंगळूर : राज्यातील सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील रिक्त अध्यापकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी ५१ हजार अतिथी शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा अधिकृत आदेश शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने जारी (Karnataka guest teachers recruitment 2026) केला आहे. .२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात मे महिन्यापासून होत असल्याने शाळा सुरू होताच शिक्षकांची कमतरता भासू नये यासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्राथमिक शाळांसाठी ४० हजार तर माध्यमिक शाळांसाठी ११ हजार अतिथी शिक्षकांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली आहे..Karad Sugar Factory Politics : कराड दक्षिणेतील 'हात' कोणाच्या गळ्यात? पृथ्वीराज चव्हाणांच्या शिलेदारांकडे नजरा; डॉ. मोहितेंच्या निर्णयाने काँग्रेसची अडचण.ही नियुक्ती पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, कायमस्वरूपी शिक्षकांची भरती होईपर्यंत किंवा चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंतच ती लागू राहणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच अतिथी शिक्षक उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडित राहण्यास तसेच शाळांतील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यास मदत होणार आहे..अतिथी शिक्षकांच्या मानधनासाठी आवश्यक निधीचा तपशील तसेच जिल्हा आणि तालुकानिहाय निधी वाटपाचा संपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना सरकारने दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.