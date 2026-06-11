Karnataka Teacher Recruitment : डीएड, बीएड धारकांसाठी मोठी संधी! 100 दिवसांत 15,000 प्राथमिक शिक्षकांची मेगा भरती; सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची 80 हजार पदे रिक्त

बंगळूर : राज्यातील सरकारी शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदांच्या भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी शिक्षण विभागाने आनंदाची बातमी (Karnataka primary school teacher recruitment 2026) दिली आहे. येत्या अवघ्या १०० दिवसांत तब्बल १५ हजार प्राथमिक शाळा शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे..या मोठ्या भरतीसंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत लेखी परीक्षा घेऊन निकालही जाहीर करण्याचे नियोजन आहे..सध्या सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ८० हजारांहून अधिक शिक्षकांची कमतरता आहे. ही तूट टप्प्याटप्प्याने भरून काढण्यासाठी ५१ हजार शिक्षक भरतीला वित्त विभागाने आधीच मंजुरी दिली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात १५ हजार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे..Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?.या भरतीमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक तसेच शारीरिक शिक्षण शिक्षकांचा समावेश असेल. याशिवाय, सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून संगणक शिक्षण अनिवार्य करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत स्वतंत्रपणे २,५०० आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या शैक्षणिक वर्षातच नव्याने नियुक्त होणारे सर्व शिक्षक शाळांमध्ये अध्यापनासाठी उपलब्ध होतील..शिक्षण विभाग लवकरच नव्या सीआर ॲण्ड आर (भरती व सेवा अटी) नियमावली अंतर्गत पीएसएचके, युपीएसएचके आणि युएसएचके पदांचा सविस्तर तपशील जाहीर करणार आहे. सामान्यतः अनेक वर्षे चालणाऱ्या भरती प्रक्रियेला यावेळी गती दिली आहे..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.लाखो उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधीगेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक पदांच्या भरतीची वाट पाहणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.