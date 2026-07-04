Beijing News : चीनचे 'एक देश, एक भाषा'; वांशिक समूह कायदा लागू, अल्पसंख्यांकांची गळचेपी

बीजिंग - जनतेमधील सामाईक चिनी राष्ट्रीय ओळख अधिक घट्ट करण्यासाठी चीनने वांशिक ऐक्य कायदा लागू केला आहे. हा कायदा एक जुलैपासून लागू झाला असून, चीनच्या मुख्य भूमीपासून बाहेर असणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तीने वांशिक ऐक्याला बाधा आणल्यास तोही कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकतो. या कायद्याद्वारे चीन त्यांच्या कायद्याचे कार्यक्षेत्र सीमेच्या बाहेर नेऊ पाहात आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे..५६ वांशिक समूहांसाठी कायदावांशिक ऐक्य कायद्याचा उद्देश चीनमधील अधिकृत मान्यता असलेल्या ५६ वांशिक समूहांमध्ये 'सामाईक चिनी राष्ट्रीय ओळख' अशी ओळख दृढ करणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. चीनच्या लोकसंख्येपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक लोक हान या बहुसंख्य वांशिक समूहातील आहेत. तर उइघूर, तिबेटी, मंगोल, हुई, कझाक; तसेच इतर अनेक वांशिक समुदाय अल्पसंख्याक गटांमध्ये मोडतात. या कायद्यांतर्गत शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, सांस्कृतिक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्वच स्तरांवर वांशिक ऐक्य जपणे ही कायदेशीर जबाबदारी करण्यात आली आहे..मॅडेरिन हीच प्राथमिक भाषा राहणारशाळा आणि सरकारी संस्थांमध्ये मॅडेरिन भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.सामायिक राष्ट्रीय ओळख५६ वांशिक समूहांना एकत्र आणून 'चिनी राष्ट्रीय ओळख' वृद्ध करणे हे कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.शिक्षण आणि कौटुंबिक जबाबदारीमुलांनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्राला पाठिंबा द्यावा, यासाठी पालकांनी शिक्षण देणे अपेक्षित.कायद्यातील तरतुदीचीन राष्ट्राविषयीची भावना विकसित होण्यासाठी शाळांनी प्रयत्न करावे.मुलांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणिचीन राष्ट्राला पाठिंबा देण्यासाठी पालकांनी शिक्षण देणे अपेक्षित आहेसंग्रहालय, ग्रंथालये आणि सांस्कृतिक संस्थांनी चिनी इतिहास आणि राष्ट्रीय ऐक्याला प्रोत्साहन द्यावेस्थानिक प्रशासनाने गृहनिर्माण आणि समुदाय नियोजनाच्या माध्यमातून विविध वांशिक समूहांमध्ये अधिक समन्वय आणि एकात्मता निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे..अल्पसंख्याकांची गळचेपीया कायद्यामुळे भाषिकअल्पसंख्याक, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक परंपरा, स्थानिक शिक्षण व्यवस्था आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमकुवत होण्याचा धोकाशिनशियांग आणि तिबेटमध्ये आतापर्यंत लागू केलेल्या शिक्षणावरील मर्यादा व अन्य धोरणांना कायद्याचा आधारमँडेरिन शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्नहान सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकारण्यासाठी वाढता दबाव.समुदायाकडून चिंताचीनच्या मुख्य भूमीच्या बाहेर असणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकारतिबेटी आणि उईघुर नागरिकांना त्यांच्या अस्मितांवर घाला घालण्याचे राजकीय धोरण वाटतेमुख्य भूमीपासून दूर असणाऱ्या एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेचे मत विरोधात वाटत असेल, तर चीन सरकार या कायद्याचा वापर करेल, अशी तैवानला भीती. यातून तैवानचे नागरिक आणि समर्थकांवर दबाव आणण्याचा चीनचा प्रयत्न..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.