काठमांडू - ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे अनेक भागांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढत चालली असतानाच हिंदूकुश पर्वतराजीच्या पायथ्याशी असलेल्या भागांत महापूर आणि भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाला आहे. नेपाळला याचा मोठा फटका बसू शकतो, असा दावा ‘हिंदूकुश हिमालय (एचकेएच) विंटर आउटलूक-२०२६’ या अहवालात करण्यात आला आहे..काठमांडूमधील ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेव्हलपमेंट’ (आयसीआयएमओडी), बिजिंगमधील ‘नॉर्मल युनिव्हर्सिटी’ आणि ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲटमोस्फेरिक फिजिक्स ऑफ दि चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ या संस्थांनी या संशोधनासाठी पुढाकार घेतला होता. ‘एल- निनो’मुळेच नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये तीव्र पर्जन्यवृष्टी होण्याचा धोका बळावला आहे.हिमालयाच्या पश्चिम भागांत पूर आणि भूस्खलनाचा मोठा धोका असून काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडू शकतो, वणव्यांची तीव्रताही त्यामुळे वाढण्याची भीती आहे. दरम्यान मध्यंतरी नेपाळमधील भूस्खलन आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे जवळपास ४.७ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे..असेही बदल‘एल-निनो’ चे संकट यंदा अधिक तीव्र होईल, असा इशारा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सागरी आणि वातावरणीय प्रशासनाने याआधीच दिला होता. हवामान बदलाच्या नोंदी ठेवण्याची प्रक्रिया साधारणपणे १९५० पासून सुरू झाली असून यंदाचा ‘एल-निनो’ सर्वाधिक तीव्र ठरण्याची शक्यता साठ टक्के एवढी आहे.‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे हिमालयाच्या पायथ्याशी तीव्र पर्जन्यवृष्टी होऊ शकते तर उंचावरील ठिकाणी हिमवृष्टीचे प्रमाणही वाढणार आहे. याआधीही नेपाळ आणि भूतानला अतिवृष्टीचा तीव्र फटका बसला आहे. अतिउंचावरील डोंगराळ भागांतील हिमवृष्टीचा पॅटर्न बदलला असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे..हिमवृष्टीचा पॅटर्नयेथे कमी - भूतान तिबेटयेथे अधिक - अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारतीय राज्ये, नेपाळचा काही भागकेवळ मॉन्सूनपुरता विचार करून नैसर्गिक संकटांचा सामना करता येणार नाही, पाऊसमान अधिक अनिश्चित आणि तीव्र होत असताना स्थानिक पातळीवर नियोजनासाठी हंगामी हवामान अंदाजांची गरज आहे. नेमकी कोणती कृती कधी आणि कोठे करायची, हे ठरविण्यासाठी हे अंदाज महत्त्वपूर्ण असतात.- मनीष श्रेष्ठ, जलतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.