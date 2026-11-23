जागतिक तापमानवाढीस कारणीभूत असलेल्या जीवाश्म इंधनांचा (तेल, कोळसा) करारात उल्लेख करायचा की नाही, या मुद्द्यावर झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे तुर्कीयेमधील संयुक्त राष्ट्रांची 'कॉप ३१' (COP31) हवामान परिषद सर्वसमावेशक मुख्य कराराविनाच फिस्कटली. .दोन आठवडे चाललेल्या या वाटाघाटींमध्ये निधी आणि जीवाश्म इंधनांवरील चर्चा कोणत्याही ठोस तोडग्याविना अडून राहिल्याने जागतिक हवामान प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे..Nashik Kumbh Mela Song Ajay Atul : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याची धून अजय-अतुल बांधणार! मुख्य गीतासाठी १ कोटींचा निधी मंजूर; निविदेविना थेट निवडीची सर्वत्र चर्चा.युरोपियन महासंघाचा नकार अन् रशिया-सौदीचा आग्रह ‘कॉप ३१’ परिषदेत कोणताही करार मंजूर होण्यासाठी जवळपास एकमताने सहमती असणे आवश्यक असते. तुर्कीये आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संयुक्त नेतृत्वाने सादर केलेल्या अंतिम प्रस्तावात जीवाश्म इंधनांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने २७ देशांच्या युरोपियन महासंघासह (EU) अनेक देशांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. .अंतिम दस्तऐवजातून जीवाश्म इंधनांचा उल्लेख वगळण्यासाठी रशिया आणि सौदी अरेबिया विशेष आग्रही होते. दुसरीकडे, काहीतरी सहमती होणे महत्त्वाचे असल्याचे मानून अनेक देशांनी नाइलाजाने हा निर्णय स्वीकारला..Samsung Securities Data Breach : मोठा सायबर धक्का! सॅमसंग सिक्युरिटीजचा डेटा लीक; ८,२४१ ग्राहकांचे खाते क्रमांक, पत्ते आणि लायसन्सची माहिती उघड.मसुद्यात तेल-कोळसा शब्द गाळले; पुढील परिषद अदिस अबाबा येथे नव्या मसुद्यात २०२३ च्या दुबई कराराचा संदर्भ असला, तरी 'जीवाश्म इंधन' किंवा 'तेल-कोळसा' हे शब्द पूर्णपणे गाळण्यात आले आहेत. त्याऐवजी एक अब्ज टन कार्बन साठवणुकीचे उद्दिष्ट आणि २०३५ पर्यंत एकूण ऊर्जेत विजेचा वाटा ३५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा तुर्कीयेचा प्रस्ताव यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. .दरम्यान, गरीब आणि हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या देशांना आर्थिक मदतीचा स्पष्ट आराखडा मसुद्यात नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. आता पुढील हवामान परिषद (COP32) नोव्हेंबर २०२७ मध्ये इथिओपियातील अदिस अबाबा येथे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.