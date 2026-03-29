मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६) : संधींचा वर्षाव, कर्तृत्वातून ओळख निर्माण

वरिष्ठांवर प्रभाव, शिक्षण-करिअरमध्ये प्रगती आणि नात्यांमध्ये नवे वळणया आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी संधींचा खरा वर्षाव होणार आहे. ग्रहांची अनुकूलता तुम्हाला अधिकार गाजवण्याची आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी देईल. नोकरी किंवा व्यवसायात तुमच्या कामगिरीमुळे वरिष्ठांवर ठसा उमटेल. तुमच्या कल्पनांना योग्य दिशा मिळेल आणि त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधीही मिळेल. उत्सव, समारंभ किंवा सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या भेटी भविष्यात मोठ्या संधी निर्माण करू शकतात, त्यामुळे प्रत्येक संपर्क महत्त्वाचा ठरू शकतो..शैक्षणिक आणि वैयक्तिक आयुष्यातही सकारात्मक घडामोडी दिसतील. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना शिक्षणाशी संबंधित काही चिंता असल्या तरी त्यातून समाधानकारक मार्ग निघेल. काहींसाठी विवाहाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील, तर घरातील तरुणांचे नोकरीचे प्रश्नही सुटण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधातही नवे वळण येऊ शकते, पण भावना व्यक्त करताना संयम राखणे गरजेचे आहे..पौर्णिमेच्या प्रभावामुळे मानसिक आणि भावनिक पातळीवर एक प्रकारची शांती आणि समाधान अनुभवायला मिळेल. पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशेषतः नव्या सुरुवातीची जाणीव होईल. जीवनातील काही गोष्टी पुन्हा उभ्या करण्याची आणि सुधारण्याची संधी मिळेल. आध्यात्मिकतेकडे झुकाव वाढेल आणि मन भावभक्तीने भरून जाईल..सावधगिरीची सूचना: संधींच्या ओघात घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. भावनांवर नियंत्रण ठेवून विचारपूर्वक पावले उचलल्यास यश अधिक स्थिर राहील.