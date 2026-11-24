मेष : आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. .वृषभ : शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. .मिथुन : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. .कर्क : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. .सिंह : तुमच्या कर्तृत्वाला संधी लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. .कन्या : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील. .तूळ : काहींना कामाचा ताण आणि दगदग जाणवेल. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. .वृश्चिक : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. .धनू : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रूंवर मात कराल. .मकर : कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. संततिसौख्य लाभेल. .कुंभ : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत राहाल. .मीन : जिद्द आणि चिकाटी वाढेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.