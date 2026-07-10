Sunil Gavaskar: १० हजार धावांचा पहिला बादशाह'... लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर यांचे 'हे' विक्रम आजही कायम चर्चेत

Sunil Gavaskar Celebrates 78th Birthday: भारतीय क्रिकेटचा पाया मजबूत करणारे, जगभरात 'लिटिल मास्टर' म्हणून ओळखले जाणारे सुनील गावस्कर आज (१० जुलै) आपला ७८ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. हेल्मेटशिवाय जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांचा सामना करत त्यांनी अनेक असे विक्रम रचले, ज्यांनी भारतीय क्रिकेटला नवी दिशा दिली. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया त्यांच्या कारकिर्दीतील पाच मोठे विक्रम....कसोटीत १० हजार धावा करणारे जगातील पहिले फलंदाज१९८७ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध अहमदाबाद कसोटीत सुनील गावस्कर यांनी १० हजार कसोटी धावांचा टप्पा पार केला. त्या काळात हा विक्रम अशक्य मानला जात होता. पण गावस्कर यांनी तो करून दाखवत क्रिकेट इतिहासात नाव कोरले..पहिल्याच कसोटी मालिकेत ७७४ धावा१९७१ मध्ये वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर कसोटी पदार्पण करताना गावस्कर यांनी चार कसोटीत तब्बल ७७४ धावा केल्या. आजही पदार्पणाच्या कसोटी मालिकेतील हा जागतिक विक्रम कायम आहे..३४ कसोटी शतकांचा जागतिक विक्रमगावस्कर यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये ३४ शतके झळकावली होती. हा विक्रम जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ अबाधित राहिला. नंतर सचिन तेंडुलकर यांनी तो मोडला.वेस्ट इंडिजविरुद्ध सर्वाधिक यशस्वी फलंदाजांपैकी एकमायकेल होल्डिंग, अँडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर आणि मॅल्कम मार्शलसारख्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध गावस्कर यांनी सातत्याने धावा केल्या. वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्यांच्या नावावर १३ कसोटी शतके आहेत, हा विक्रम आजही विशेष मानला जातो..Pink Ball Test : गुलाबी चेंडूचा बादशहा मिचेल स्टार्क, डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा विजयी शिल्पकार.हेल्मेटशिवाय वेगवान गोलंदाजांना दिले प्रत्युत्तरआजच्या क्रिकेटमध्ये हेल्मेटशिवाय फलंदाजीची कल्पनाही करता येत नाही. मात्र गावस्कर यांनी आपल्या कारकिर्दीचा मोठा काळ हेल्मेटशिवाय खेळत जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांचा सामना केला. त्यांच्या धाडसी फलंदाजीमुळेच त्यांना भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात महान सलामीवीरांमध्ये गणले जाते..सुनील गावस्कर यांनी केवळ विक्रमच रचले नाहीत, तर भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये परदेशात जिंकण्याचा आत्मविश्वासही निर्माण केला. म्हणूनच आजही त्यांचे नाव भारतीय क्रिकेटच्या सुवर्ण इतिहासात आदराने घेतले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.