Rohit Sharma: रोहित शर्मा रचणार नवा इतिहास! अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरताच मोडणार ३७ वर्षांपूर्वीचा 'हा' मोठा पराक्रम

Rohit Sharma Set To Create ODI History: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडूंपैकी एक असलेल्या रोहित शर्माने(Rohit sharma) आपल्या नावावर अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. आणि असाच एक विक्रम आता तो आपल्या नावावर करणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वन-डे मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात रोहित एक असा टप्पा गाठणार आहे, जो आजपर्यंत एकाही भारतीय खेळाडूला जमलेला नाही..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात १३ जूनपासून ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेमध्ये आपल्याला संघाचे दोन्ही स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ही लोकप्रिय जोडी पाहायला मिळणार आहे..भारतीय संघात खळबळ! आम्हाला काय ते स्पष्ट सांगा... 'सीनियर्स' थेट BCCI कडे पोहोचले, गौतम गंभीरला खिजगणतीतही नाही धरले....रोहित करणार हा विक्रम आपल्या नावावरया मालिकेमध्ये रोहित शर्मा एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर करणार आहे. या सामन्यात टॉससाठी मैदानात उतरताच रोहित भारताकडून वन-डे क्रिकेट खेळणारा इतिहासातील सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरेल. त्याचबरोबर तो मोहिंदर अमरनाथ यांचा तब्बल ३७ वर्षे जुना विक्रम मोडीत काढणार आहे आणि भारताकडून सर्वात वयस्कर एकदिवसीय सामना खेळणारा खेळाडू बनेल..अमरनाथ यांनी १९८९ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध वयाच्या ३९ वर्षे आणि ३६ दिवसांचे असताना आपला शेवटचा वन-डे सामना खेळला होता. हा विक्रम आतापर्यंत कोणत्याही भारतीय खेळाडूला मोडता आला नव्हता. मात्र, १३ जूनला जेव्हा रोहित शर्मा मैदानात उतरेल, तेव्हा हा विक्रम मोडला जाईल. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या वन-डे सामन्यात रोहितचे वय ३९ वर्षे आणि ४४ दिवस इतके असेल. म्हणजेच अमरनाथ यांना मागे टाकत रोहित भारताचा सर्वात ‘सिनियर’ वन-डे खेळाडू बनेल..क्रिकेट जगतात रोहित शर्माने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. त्याने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये एका सामन्यात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही केला आहे. त्याने एका वन-डे सामन्यात २६४ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली होती. त्याचबरोबर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ३ दुहेरी शतके झळकावणारा तो जगातील एकमेव खेळाडू आहे..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.तसेच, त्याने २०१९ च्या वर्ल्डकपमध्ये ५ शतके झळकावली होती, जो एका वर्ल्डकपमधील मोठ्या विक्रमांपैकी एक मानला जातो. त्याचबरोबर एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक शतके झळकावणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीतही रोहित आघाडीवर आहे. त्याने आतापर्यंत ७ शतके झळकावण्याचा विक्रम केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.