Cricket

Viral Playing XI: रजत पाटीदार कर्णधार, सरफराज-ऋतुराज गायकवाड संघात; सोशल मीडियावरील Playing XI मुळे खळबळ

Viral Playing XI After India Test Squad: देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने दमदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश असलेली व्हायरल Playing XI सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. BCCI च्या कसोटी संघ निवडीवर चाहते पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
Viral Playing XI

Viral Playing XI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Viral Playing XI After India Test Squad: भारतीय कसोटी संघाच्या निवडीनंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

अनेक चाहत्यांचं म्हणणं आहे की, रणजी आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना अजूनही पुरेशी संधी मिळत नाही.

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