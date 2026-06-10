क्रीडा

FIFAमध्ये युद्धाची खुन्नस? अमेरिकेतील सामन्यांसाठी इराणच्या वाट्याची तिकिटे रद्द, संघ पदाधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारला

फिफाच्या नियमानुसार सामन्याची ठराविक टक्के तिकिटे सामना होत असलेल्या संघांच्या पाठिराख्यांसाठी असतात. पण इराणच्या पाठीराख्यांना तिकिटे देण्यात येणार नाहीत असं समजते.
Iran Supporters Miss Out on World Cup Ticket Quota

Iran Supporters Miss Out on World Cup Ticket Quota

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तिजुआना (मेक्सिको), ता. ९ ः विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील अमेरिकेत होत असलेल्या तीन साखळी सामन्यांचा इराण पाठीराख्यांसाठी असलेला तिकिटांचा वाटा फिफाने रद्द केल्याचा दावा इराण फुटबॉल फेडरेशनने केला आहे. दोन दिवसांत सुरू होत असलेल्या या सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेसाठी ४८ संघ पात्र ठरले आहेत आणि नियमानुसार स्टेडियमच्या क्षमतेनुसार प्रत्येकी आठ टक्के तिकिटांचा वाटा सामना होत असलेल्या संघांच्या फेडरेशनला देण्यात येत असतो. US-Iran Tensions Spill Into FIFA Tournament Debate

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