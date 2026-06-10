FIFAमध्ये युद्धाची खुन्नस? अमेरिकेतील सामन्यांसाठी इराणच्या वाट्याची तिकिटे रद्द, संघ पदाधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारला

तिजुआना (मेक्सिको), ता. ९ ः विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील अमेरिकेत होत असलेल्या तीन साखळी सामन्यांचा इराण पाठीराख्यांसाठी असलेला तिकिटांचा वाटा फिफाने रद्द केल्याचा दावा इराण फुटबॉल फेडरेशनने केला आहे. दोन दिवसांत सुरू होत असलेल्या या सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्पर्धेसाठी ४८ संघ पात्र ठरले आहेत आणि नियमानुसार स्टेडियमच्या क्षमतेनुसार प्रत्येकी आठ टक्के तिकिटांचा वाटा सामना होत असलेल्या संघांच्या फेडरेशनला देण्यात येत असतो. US-Iran Tensions Spill Into FIFA Tournament Debate.या विश्वकरंडक स्पर्धेत इराणचा सलामीचा सामना १५ जून रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध लॉस एंजलिस येथील सोफी स्टेडियम येथे होणार आहे. इराणच्या पाठीराख्यांना तिकिटे देण्यात येणार नाहीत, असे आम्हाला कळले आहे, असे इराण फुटबॉल फेडरेशनने म्हटले आहे. इराण संघटनेच्या दाव्यामुळे इराणी फुटबॉल, फिफा आणि स्पर्धेचा सह-यजमान असलेल्या अमेरिकेदरम्यानचा तणाव आणखी वाढला आहे. हा तणाव अमेरिकेने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर लष्करी कारवाया सुरू केल्यानंतर सुरू झालेला आहे..युद्धाचा पुन्हा भडका! इराणने अपाचे हेलिकॉप्टर पाडल्यानं ट्रम्प संतापले, अमेरिकन लष्कराच्या हल्ल्यांनी होर्मुझ हादरलं.इराणचा संघ आता ॲरिझोनातील टक्सन येथे सराव करण्याच्या पूर्वनियोजित योजनेऐवजी मेक्सिकोच्या सीमेजवळील तिजुआना शहरात आहे. आमच्या संघातील काही पदाधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेशासाठी व्हिसा नाकारण्यात आला आहे, असेही इराण फेडरेशनकडून सांगण्यात येत आहे. इराणचा संघ त्यांचे पुढील दोन साखळी सामने, २१ जून रोजी इंगलवूड येथे बेल्जियमविरुद्ध आणि २६ जून रोजी सिएटल येथे इजिप्तविरुद्ध खेळणार आहे..सोमालियाच्या रेफ्रींना अमेरिकेत प्रवेश नाकारलामोगादिशू (सोमालिया), ता. ९ ः विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या सोमालियाच्या रेफ्रींना अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर आणि त्यानंतर फिफाने त्यांना स्पर्धेतून वगळल्यानंतर, आपल्या देशासाठी इतिहास रचण्याची त्यांची संधी हुकली आहे. ओमर अर्थन हे विश्वकरंडक स्पर्धेत पंचगिरी करणारे पहिले सोमाली पंच ठरणार होते. दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेल्या स्पर्धेच्या अंतिम पंच यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. ते आफ्रिकेतील अव्वल पंचांपैकी एक मानले जातात आणि २०२५ मध्ये आफ्रिकन फुटबॉल महासंघाने त्यांना खंडातील सर्वोत्तम पुरुष रेफ्री म्हणून गौरविले होते..शनिवारी मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांना ‘सुरक्षा पडताळणीशी संबंधित कारणामुळे अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात आला, असे अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने म्हटले. मात्र, त्यांना प्रवेश नाकारण्याचे नेमके कारण सांगितले गेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.