क्रीडा

Sports: अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धाचा इराणच्या तयारीवर परिणाम

Iran Announces Final World Cup Squad: अमेरिकेविरुद्धच्या संघर्षाचा संघाच्या तयारीवर परिणाम झाल्याची चर्चा असून स्थानिक क्लब सामने ठप्प झाल्याने खेळाडूंच्या सरावावर परिणाम झाला आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंताल्या (तुर्कस्थान): काही दिवसांवर आलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी इराणने आपला २६ खेळाडूंचा अंतिम संघ जाहीर केला. यात १७ स्थानिक खेळाडूंचा समावेश आहे; परंतु अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे हे खेळाडू खेळत असलेल्या क्लबचा फेब्रुवारीपासून एकही सामना झालेला नाही.

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