Maharashtra U-17 Girls Cricket: ईश्वरी अवसरे सिमरन दबासची तुफानी भागीदारी; महाराष्ट्राचा बडोद्यावर 10 गडी राखून दणदणीत विजय!

पुणे : मुंबईत सुरू असलेल्या सतरा वर्षांखालील मुलींच्या गटाच्या पश्चिम विभागीय एकदिवसीय साखळी क्रिकेट स्पर्धेत ईश्वरी अवसरे आणी सिमरन दबासने केलेल्या नाबाद अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर महाराष्ट्राने बडोदा संघावर दहा गडी राखून विजय प्राप्त केला..मुंबईत झालेल्या या लढतीत नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारणाऱ्या बडोदा संघाचा डाव १४० धावांत आटोपला. त्यांचा निम्मा संघ ६९ धावांवर माघारी परतल्यानंतर मधल्या फळीतील मैत्री मणियारने ५२ चेंडूंत तीन चौकारांसह नाबाद ४६ धावा करून बडोद्याला दीडशे धावांच्या समीप पोहोचविले. महाराष्ट्राकडून अनुष्का राठोड आणि अक्षया जाधवने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले..IND vs PAK : भारताने पाकड्यांना पराभवाचे पाणी पाजले! ८ विकेट्स अन् ५९ चेंडू राखून मिळवला विजय, सेमीच्या दिशेने वाटचाल.प्रत्यूत्तर देताना महाराष्ट्राने २६.३ षटकांत बिनबाद १४४ धावा केल्या यावेळी कर्णधार ईश्वरी अवसरेने ८२ चेंडूंत तेरा चौकारांसह नाबाद ७५ तर सिमरन दबासने ७७ चेंडूंत नऊ चौकारांसह नाबाद ६० धावा केल्या..या सलामीच्या जोडीने १४४ धावांची अभेद्य भागीदारी केली. महाराष्ट्राचा हा सलग दुसरा विजय ठरला पहिल्या सामन्यात त्यांनी मुंबईला नमविले होते. महाराष्ट्राचा तिसरा सामना उद्या (ता. १४) सौराष्ट्र संघाविरुद्ध होईल..Maharashtra U23 Women Cricket: महिला २३ वर्षाखालील क्रिकेट; महाराष्ट्राने तमिळनाडूवर ८ विकेटने मात.संक्षिप्त धावफलक :बडोदा - (३६.५ षटकांत) सर्वबाद १४० (मैत्री मणियार नाबाद ४६, प्रथा वनार १७, न्यासा ठाकूर १३, अनुष्का राठोड २-२३, अक्षया जाधव २-३४, आर्या जांभूळकर १-२९, अदिती राऊत १-३२) पराभूत विरुद्ध महाराष्ट्र - (२६.३ षटकांत) बिनबाद १४४ धावा (ईश्वरी अवसरे नाबाद ७५, सिमरन दबास नाबाद ६०)..