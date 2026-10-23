Motion Sickness: प्रवास करताना मोबाईल किंवा पुस्तक पाहिल्यावर चक्कर येते? डोकेदुखी, मळमळ का होते? पाहा कारणे...

Dizziness and Nausea in Car Rides: अनेकदा कार, बस किंवा कोणत्याही वाहनाने प्रवास करताना मोबाईल वापरणे किंवा पुस्तक वाचणे काहींसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरते. थोडा वेळ जरी फोनवर नजर टाकली किंवा पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न केला, तरी लगेचच डोके दुखणे, चक्कर येणे, मळमळणे आणि उलटी आल्यासारखे होणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. जर तुम्हालाही प्रवासादरम्यान असा त्रास होत असेल, तर तुम्ही एकटे नाही आहात. या समस्येला वैद्यकीय भाषेत 'मोशन सिकनेस' (Motion Sickness) असे म्हटले जाते.डॉक्टरांच्या मते, हा त्रास नक्की का होतो आणि यावर काय उपाय करता येतील, याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .मोशन सिकनेसचे शास्त्रीय कारण (Motion Sickness)प्रवासादरम्यान पुस्तक वाचताना किंवा मोबाईल वापरताना होणारा त्रास प्रामुख्याने मेंदूला मिळणाऱ्या परस्परविरोधी सिग्नल्समुळे (Sensory Conflict) होतो.डोळे आणि कानांमधील वाद: जेव्हा तुम्ही चालत्या गाडीत मोबाईल किंवा पुस्तकाकडे पाहता, तेव्हा तुमचे डोळे मेंदूला संदेश पाठवतात की तुम्ही एकाच जागी स्थिर आहात. पण, दुसरीकडे आपल्या कानाचा आतील भाग (Vestibular System), जो शरीराचा समतोल राखण्याचे काम करतो, तो गाडीच्या हालचाली आणि वेगामुळे मेंदूला संदेश देतो की शरीर गतिमान आहे.मेंदूचा गोंधळ: डोळ्यांकडून मिळणारा स्थिरतेचा सिग्नल आणि कानाकडून मिळणारा हालचालीचा सिग्नल यामध्ये तीव्र विसंगती निर्माण होते. मेंदूला मिळणाऱ्या या चुकीच्या आणि परस्परविरोधी माहितीमुळे मळमळ, चक्कर येणे, घाम येणे, डोकेदुखी आणि उलट्या होणे यांसारखी लक्षणे दिसू लागतात..मुलांना 'नीट बोल' म्हणून टोकताय? 'या' दबावामुळे वाढते तोतरेपणाची भीती; शाळेत १०० पैकी ५ मुलांमध्ये दिसतात 'ही' लक्षणे....काही लोकांनाच हा त्रास जास्त का होतो?प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक रचना आणि संवेदनशीलता वेगळी असते, त्यामुळे सर्वांनाच हा त्रास होतो असे नाही. डॉक्टरांच्या मते, खालील घटकांमुळे हा त्रास वाढू शकतो-वयाचा प्रभाव: लहान मुलांमध्ये, विशेषतः २ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये 'मोशन सिकनेस'ची समस्या अधिक प्रमाणात पाहायला मिळते.मायग्रेन आणि अनुवांशिकता: ज्या लोकांना मायग्रेनचा (अर्धशिशी) त्रास आहे किंवा ज्यांची मज्जासंस्था संवेदनांना जास्त संवेदनशील असते, त्यांना हा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते.प्रवासातील वातावरण: गाडीने अचानक ब्रेक मारणे, वेग वाढवणे किंवा वळणे घेणे यामुळे हा त्रास वाढतो. याशिवाय गाडीच्या मागच्या सीटवर बसणे (जिथून पुढचा रस्ता दिसत नाही), गाडीत हवा खेळती नसणे, दुर्गंधी, थकवा, डिहायड्रेशन (पाण्याची कमतरता) आणि चिंता यांमुळेही हा त्रास विकोपाला जाऊ शकतो..मोशन सिकनेस टाळण्यासाठी प्रभावी उपायहा त्रास टाळण्यासाठी काही सोपे आणि व्यावहारिक बदल करणे गरजेचे आहे-मोबाईल अन् पुस्तक वाचणे टाळा: चालत्या वाहनात स्क्रोलिंग किंवा रीडिंग करणे पूर्णपणे थांबवा.क्षितिज किंवा दूरवर पाहा: गाडीच्या खिडकीतून बाहेर, दूर असलेल्या स्थिर वस्तूंकडे किंवा रस्त्याच्या क्षितिजाकडे पाहा. यामुळे डोळे आणि कानांना मिळणारे सिग्नल्स जुळण्यास मदत होते..पुढच्या सीटवर बसा: शक्य असल्यास प्रवासात समोरच्या सीटवर बसा आणि डोके स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करा.हवा खेळती ठेवा: गाडीत ताजी हवा येईल याची काळजी घ्या. दीर्घ प्रवासात मध्येच थांबून ब्रेक घ्या.औषधांचा वापर: जास्त त्रास होत असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने प्रवासापूर्वी मोशन सिकनेसवरील औषधे घेता येतात. (काही औषधांमुळे झोप येऊ शकते, त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे)..डॉक्टरांचा महत्त्वाचा इशाराप्रवासादरम्यान होणारा 'मोशन सिकनेस' हा सामान्यतः धोकादायक नसतो. पण, जर तुम्हाला प्रवास करत नसतानाही वारंवार चक्कर किंवा मळमळ होत असेल, प्रवास संपल्यानंतरही हा त्रास बराच काळ टिकून राहत असेल, किंवा तीव्र डोकेदुखी, ऐकू न येणे आणि चालताना त्रास होणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर उशीर न करता डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.