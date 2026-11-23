Jalna: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ७ डिसेंबरपासून महाराष्ट्र दौऱ्याची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात ते राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन संवाद साधणार आहेत. कुणबी नोंदी असूनही कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा करणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याला एक दिवस देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याचे नियोजन त्यांनी केले आहे..Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस चर्चामनोज जरांगे यांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेणे हा आहे. ज्या मराठा बांधवांच्या जुन्या नोंदी सापडल्या आहेत; मात्र त्यांची कुणबी म्हणून नोंद होत नाही किंवा प्रमाणपत्र मिळण्यात अडथळे येत आहेत, अशा नागरिकांशी ते संवाद साधणार आहेत..Pakistan Politics: पाकिस्तानचे तुकडे करण्याची तयारी? लष्करप्रमुखांच्या प्रस्तावावरून नवा वाद.प्रत्येक जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलावण्यात येणार आहे. दिवसभर चर्चा करून नोंदी, कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, याची माहिती घेतली जाणार आहे. आरक्षणासंदर्भात नागरिकांना भेडसावणाऱ्या इतर समस्याही जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल..१ डिसेंबरपासून दौऱ्याचे नियोजनया दौऱ्याचे नियोजन १ डिसेंबरपासून सुरू करणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यानंतर ७ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष जिल्हानिहाय दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यावर या दौऱ्यात भर असेल..कुणबी नोंदींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवरमराठा आरक्षणाच्या मागणीसोबतच कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. सरकारने ऐतिहासिक नोंदी शोधल्याचे सांगितले असले, तरी त्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागत असल्याची जरांगे यांची भूमिका आहे. .या पार्श्वभूमीवर ते आता जिल्हानिहाय नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत. या दौऱ्यातून कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील अडचणी समोर येतात का आणि त्यावर सरकारकडे कोणत्या मागण्या मांडल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.