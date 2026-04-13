Asha Bhosle : आशाताईंनी बाळासाठी गायली रुग्णालयात अंगाई

आशाताई भोसले आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय यांच्यातील नातं हे केवळ औपचारिक नव्हतं, तर अत्यंत आत्मीय आणि कुटुंबवत्सल होतं.रुग्णालयाच्या कोनशिला समारंभावेळी १९९९ मध्ये आशा भोसले प्रथम उपस्थित राहिल्या. त्यावेळी भारतरत्न लता मंगेशकर, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, दिवंगत ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांसारखी दिग्गज मंडळी एकत्र आली होती. त्या प्रसंगी आशाताईंनी हलक्याफुलक्या शब्दांत विचारले होते, ''डॉक्टर, एवढं मोठं रुग्णालय उभारत आहात, ते तुम्हाला झेपेल ना? आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत; पण एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाची कल्पनाच आमच्यावर दडपण आणणारी आहे!''.दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात २००३ मध्ये लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रियांच्या विशेष शिबिराचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते झाले. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथून आलेल्या डॉक्टरांच्या पथकासोबतच्या या उपक्रमात त्यांनी आर्थिक मदत तर केलीच, पण त्या मुलांशी गप्पा, गाणी आणि संवाद साधत त्यांच्यात मिसळून गेल्या. या शिबिराच्या निमित्ताने त्यांनी हृदयाची कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष पाहिली. त्यानंतर त्या मिश्कीलपणे म्हणाल्या होत्या, ''ज्या हृदयासाठी मी इतकी गाणी गायली, ते असं दिसतं, याची मला कल्पनाच नव्हती! बरं झालं, आधी पाहिलं नव्हतं, नाहीतर इतकी छान गाणी गाता आली नसती!''.वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल त्यांना विशेष आकर्षण होतं. 'कुठल्याही वैद्यकीय कामासाठी मला नक्की बोलवा,' असा त्यांचा आग्रह असायचा. जॉइंट रिप्लेसमेंट युनिटच्या उद्घाटनावेळी त्यांनी आधुनिक नेव्हिगेशन सिस्टीम पाहून इतका आनंद व्यक्त केला की, स्वतःचे उपचार तिथेच करून घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे शिस्त आणि स्वाभिमान. त्यांनी कधीही रुग्णालयात कोणताही उपचार घेताना सवलत किंवा विशेष वागणूक स्वीकारली नाही. पूर्ण शुल्क भरल्यानंतरच त्या उपचारासाठी येत आणि स्पष्टपणे सांगत, ''मी आशा भोसले आहे म्हणून इथे मोफत उपचार घ्यायला आलेय, असं कुणालाही वाटता कामा नये.'.रुग्णालयातील त्यांच्या अनेक आठवणी आजही जिवंत आहेत. जॉइंट रिप्लेसमेंटनंतर त्या रुग्णालयात दाखल असताना, शेजारच्या खोलीत चार-पाच दिवसांचं बाळ रडत होतं. शस्त्रक्रिया झालेली असूनही आशाताई स्वतः त्या खोलीत गेल्या. बाळाला जवळ घेतलं आणि अंगाईगीत गात त्याला शांत केलं. त्या आईसाठी तो क्षण आयुष्यभराचा ठेवा ठरला..गाजलेली हिंदी गाणीl माँग के साथ तुम्हाराl उडे जब जब जुल्फे तेरीl आधा है चंद्रमा रात आधीl अभी ना जाओ छोडकरl अच्छा जी मै हारी, चलो मान जाओ नाl झुमका गिरा रेl एक परदेसी मेरा दिल ले गयाl पान खाये सैया हमारोl छोड दो आँचल जमाना क्या कहेगाl आगे भीऽ जाने ना तूऽ...l हाल कैसा है जनाब काl आईयेऽ मेहरबाँ,l दम मारो दम,l इन आँखो की मस्ती केl सर पे टोपी लाल...l बहुत शुक्रिया बडी मेहरबानीl ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रेl ओ हसीना जुल्फोवाली जाने जहाँl आजा आजा मै हू प्यार तेराl इना मिना डिकाl इशारों इशारों मे दिल लेनेवालेl पिया तू अब तो आजाl खातूबाl हंगामा हो गयाl रात अकेली है, बुझ गए दियेl पर्दे मे रहनें दो पर्दा ना उठाओl दो लफ्जों की हैऽऽ दिल की कहानीl बचके रहना रे बाबाऽऽ बच के रहना रेl दिल चीज क्या हैl ये मेरा दिल प्यार का दिवानाl एक मै और एक तूl जवानी जानेमन हसीन दिलरूबाl ये लडका हाये अल्ला कैसा है दिवानाl चुरा लिया है तुमने जो दिलकोl ओ साथी रे तेरे बिना क्या जिनाl आजा रंगिला रे...l जरा सा झुम लू मैl कम्बख्त इश्क है जोl मुझे रंग दे मुझे रंग दे...l राधा कैसे ना जले.मराठी गाणीl केव्हा तरी पहाटेl उघडी नयन शंकरा, वसंत ये वनांतरीl उष:काल होता होता काळरात्र झालीl अरे खोप्यामंधी खोपा...l किती सांगू मी सांगू कुणालाl लोणावळा, खंडाळा, कोल्हापूरचा पन्हाळाl गोमू संगतीनं माझ्या तू येशील कायl गंध फुलांचा गेला सांगूनl चंद्र आहे साक्षीलाl जांभूळ पिकल्या झाडाखालीl रूपेरी वाळूत माडाच्या बनातl धुंदी कळ्यांनाl चांदण्यात फिरताना...l जीवलगा, राहिले रे दूर घर माझेl तुझ्या गळा, माझ्या गळाl मी मज हरपून बसले ग..l सांज ये गोकुळी.