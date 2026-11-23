पालघर : पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयात झालेल्या राडा प्रकरणात निलंबित शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन बाळकृष्ण संखे यांना मोठा धक्का बसला आहे. जामिनासाठी दाखल केलेला त्यांचा अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सागर नारायणराव पाटील यांनी आज (सोमवार, ता. २३) फेटाळून लावला. राजकीय ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर साक्षीदारांवर दबाव आणला जाण्याची तसेच पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप होण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे..रिलीफ रुग्णालयातील कथित मारहाण आणि गोंधळप्रकरणी पालघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २९३/२०२६ असा गुन्हा दाखल आहे. भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांसह महाराष्ट्र मेडिकेअर सेवा व्यक्ती व संस्था (हिंसाचार प्रतिबंध आणि मालमत्तेचे नुकसान) अधिनियम २०१० मधील कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात संखे यांनी आपण निर्दोष असून केवळ घटनास्थळी उपस्थित होतो, प्रत्यक्ष गुन्ह्यात आपला सहभाग नव्हता, असा दावा जामीन अर्जात केला होता..मात्र संबंधित वेळी संखे यांची रुग्णालयातील उपस्थिती निर्विवाद असल्याचे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये त्यांची भूमिका स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. साक्षीदारांच्या मूळ व पूरक जबाबांमधील विसंगतींचा विचार जामीन अर्जाच्या टप्प्यावर करता येणार नसून त्यासाठी संपूर्ण खटल्याची सुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे रुग्णालयातील परिचारिका मनीषा आणि डॉक्टर लिजिमोल यांनी नोकरी सोडल्याचा मुद्दा. यापूर्वीच्या जामीन अर्जात तपास यंत्रणा आणि तक्रारदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.मात्र नव्या अर्जावरील पोलिसांच्या म्हणण्यात त्याचा उल्लेख नसल्याबाबत न्यायालयाने तपास अधिकारी आणि सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. त्यांनी ही अनवधानाने झालेली चूक असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने या बाबीकडे गंभीरपणे पाहत राजकीय प्रभावातून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव निर्माण झाल्याची शक्यता व्यक्त केली..संखे यांच्याविरोधात सात गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असून त्यापैकी सहा प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. तर एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि प्रथमदर्शनी दिसणारे पुरावे लक्षात घेता न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचाही आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणातील कुंदन संखेंच्या अडचणी कायम राहिल्या असून आता पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे..कुंदन संखे उपचारासाठी रुग्णालयातशिवसेनेचा निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे हा गेल्या काही दिवसांपासून हृदयविकारावरील उपचारासाठी ठाणे कारागृहातून ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणि त्यानंतर मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात दाखल आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नगरसेवक रमेश म्हात्रे याला खोकल्याचा त्रास झाल्याने उल्हासनगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याला रुग्णालयात विशेष सोय उपलब्ध करून दिल्याची चर्चा होती. आता कुंदन संखे याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने या दोन्ही घटनांवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.