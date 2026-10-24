Police Jobs: चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करणाऱ्या २८२ अग्निवीरांना सरकारी नोकरीची संधी

मुंबई : केंद्राच्या अग्निवीर योजनेचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून परतलेल्या २८२ अग्निवीरांना राज्य पोलिस दलात पोलिस शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी समाज माध्यमातून दिली..राज्य सरकारने अलीकडेच अग्निवीर म्हणून चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या जवानांना राज्य सरकारच्या विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. लष्करात चार वर्षे अग्निवीर म्हणून सेवा बजावलेल्यांची पहिली तुकडी बाहेर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुक्रवारी २८२ अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आल्याची माहिती दिली..अग्निवीरांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेतला होता. त्यानुसार, नियमात आवश्यक ते बदल करुन २८२ अग्निवीरांना नियुक्ती देण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या २८२ नौदल अग्निवीरांची पहिली यादी राज्य सरकारला प्राप्त झाली होती. त्यानुसार, १५० खलाशी डेकसाईड आणि १३२ खलाशी इंजिनसाईड अशा २८२ अग्निवीरांना पोलिस शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.