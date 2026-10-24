मुंबई

Manoj Jarange Patil: आम्ही कधी ५०० रुपयेही गोळा केले नसतील’; मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप फेटाळले

₹500 Crore Audio Clip : गरिबांसाठी प्रामाणिकपणे लढत असल्यामुळे आपल्याविरोधात आरोप केले जात असल्याचा दावा मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला. कथित ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिपमधील आरोप फेटाळताना त्यांनी या प्रकरणामागे कारस्थान असल्याचा आरोप केला.
Manoj Jarange Patil Responds to Allegations Surrounding the Viral ₹500 Crore Audio Clip

Manoj Jarange Patil Responds to Allegations Surrounding the Viral ₹500 Crore Audio Clip

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : राज्याच्या राजकारणात पाचशे कोटी रुपयांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून मोठे वाद झाले. सत्ताधाऱ्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली असतानाच आता विरोधकांनीही यात उडी घेतली. याच मुद्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे- पाटील यांनी ‘साम’ टीव्हीच्या ‘ब्लॅक अँड व्हाइट’ या कार्यक्रमातील मुलाखतीत रोखठोक उत्तरे दिली. ‘सकाळ माध्यम समुहा’चे मुख्य संपादक नीलेश खरे यांनी जरांगे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश.

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