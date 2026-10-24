Manoj Jarange Patil: आम्ही कधी ५०० रुपयेही गोळा केले नसतील’; मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप फेटाळले

मुंबई, : राज्याच्या राजकारणात पाचशे कोटी रुपयांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून मोठे वाद झाले. सत्ताधाऱ्यांमध्येही आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली असतानाच आता विरोधकांनीही यात उडी घेतली. याच मुद्यावरून मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे- पाटील यांनी ‘साम’ टीव्हीच्या ‘ब्लॅक अँड व्हाइट’ या कार्यक्रमातील मुलाखतीत रोखठोक उत्तरे दिली. ‘सकाळ माध्यम समुहा’चे मुख्य संपादक नीलेश खरे यांनी जरांगे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश..प्रश्न : व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये तुम्ही पाचशे कोटी रुपये घेऊन आंदोलन मागे घेतले, असा दावा करण्यात आला आहे, त्यात कितपत तथ्य आहे?जरांगे: हे कारस्थान गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. आम्ही गरिबांसाठी प्रामाणिकपणे काम करतो म्हणूनच हे लोक खोट्या गोष्टी पसरवीत आहेत. ५०० कोटी लांबच, आमच्या लोकांनी कधी ५०० रुपयेही गोळा केले नसतील. तुम्ही दीड कोटी रुपयांची गाडी वापरता, त्यामुळे तुम्हाला २००-५०० कोटी मिळणे सहज शक्य आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. याबाबत तुमचे काय म्हणणे आहे?.मला याबाबत खूप आश्चर्य वाटते. प्रत्येक समाजात श्रीमंत लोक असतात आणि ते गरिबांना मदत करतात. मग मराठ्यांनी किंवा इतर कोणत्याही समाजाने गरिबांना मदत करू नये का? माझी वापरलेली गाडी मला कोणीही भेट दिलेली नाही. ती आमच्याच समाजातील एका कष्टकरी तरुणाने हप्त्यावर घेतलेली नवीन गाडी होती. जळणाऱ्या लोकांना साधी मोटरसायकलही कोणी देत नाही..तुमच्याविरोधात नेमका कोणता डाव आखला गेला आहे आणि कोण कारस्थान रचत आहे?शिंदे आणि फडणवीस यांच्या बाजूचे काही लोक माझ्या विरोधात डाव टाकत आहेत. माझ्याविरोधात त्यांनीच लोक पेरले असून ती मंडळी बेछूट बोलताना दिसतात. माझ्या गावाकडे किंवा बीडमध्ये जाऊन गर्दीमध्ये काहीतरी बोलायचे आणि गरीब मराठ्यांच्या मुलांवर विनाकारण खोटे गुन्हे दाखल करायचे, असा हा थर्ड क्लास प्रकार सुरू आहे..रामदास कदम यांनी या ऑडिओ क्लिपची तारीख(१४ ऑक्टोबर २०२४) आणि इतर माहिती कशी काय बाहेर काढली? यात काय राजकारण आहे? रामदास कदम यांचे वय झाले आहे, मी त्यांचा आदर करतो. पण ही ऑडिओ क्लिप माझ्याकडे कशी आली, त्याची तारीख १४ ऑक्टोबर २०२४ कशी काय माहिती झाली, हे जाऊन फडणवीसांना विचारा. मी पत्रकार परिषद घेण्याच्या तीन तास आधी ती क्लिप माध्यमांकडे कशी पोहोचली? याचाच अर्थ यामागे काहीतरी कारस्थान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.