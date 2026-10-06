वऱ्हाड जांभूळपाडा ग्रामपंचायत कार्यालयात सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांसाठी जागा उपलब्ध शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेतकऱ्यांसाठी कृषी अधिकारी गावातच
पाली, ता. ६ (वार्ताहर) : ग्रुप ग्रामपंचायत वऱ्हाड-जांभूळपाडा कार्यालयात सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना नियमित बसण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना कृषी योजना, अनुदान आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत आता गावातच मार्गदर्शन मिळणार आहे.
सुधागड वैभव फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीचे संचालक दत्तात्रय दळवी यांनी नुकतेच ग्रामपंचायतीकडे पत्र देऊन सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांसाठी ठरावीक दिवशी व वेळेत बसण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. शासनाच्या विविध कृषी योजना व अनुदानाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकारी गावात येत असले, तरी बैठकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांशी नियमित संपर्क साधण्यात अडचणी येत होत्या. परिणामी अनेक शेतकरी सरकारी योजनांच्या माहितीपासून वंचित राहत होते.
या मागणीची दखल घेत ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयात सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना नियमित बसण्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होणार असून, कृषी विभागाशी थेट संपर्क साधणे सुलभ होणार आहे. या निर्णयाचे सुधागड वैभव फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीसह परिसरातील शेतकरीवर्गाने स्वागत केले आहे.
चौकट
शेतकऱ्यांना थेट फायदा
कृषी योजना व अनुदानाची माहिती गावातच मिळणार
अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन
शासकीय योजनांचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत
कृषी विभागाशी थेट संपर्काची सुविधा उपलब्ध
फोटो ओळ, पाली : वऱ्हाड जांभूळपाडा ग्रामपंचायत कार्यालयात सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांसाठी जागा उपलब्ध असल्याचे पत्र दत्तात्रय दळवी यांनी दिले. (छायाचित्र, अमित गवळे)
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