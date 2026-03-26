राम नामाच्या जयघोषात रामनवमीचा उत्साह
मंदिरांमध्ये उत्साह, मुंबईकरांची अलोट गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई , ता. २६: भोईवाडा श्री राम मंदिर येथे १५० वर्षे जुने पारंपरिक श्री राम मंदिरात रामनवमीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पारंपरिक संस्कृती जपणाऱ्या या मंदिरात दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
उत्सवाची सुरुवात सकाळी कलावती आई यांच्या भजनाने झाली. त्यानंतर दुपारी आंब्रे गुरुजींचे कीर्तन झाले. मंदिराचे विश्वस्त विरेंद्र केशरीनाथ ठाकूर आणि . विनिता ठाकूर यांच्या हस्ते रामजन्म सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. दुपारच्या सत्रात डॉ. अजित पवार आणि त्यांच्या वडिलांनी भजन सादर केले.
दरम्यान, परळ विभागातील साईबाबांची पालखी मंदिरात दाखल झाली. ही पालखी भोईवाडा परिसरात फिरून पुन्हा मंदिरात परतली या मंदिरात पालखी हातात घेऊन नाचवण्याची पारंपरिक पद्धत आजही जपली जात आहे.
यंदा मुंबईतील वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या राम मंदिरात भाविकांनी सकाळपासूनच गर्दी केली. रांगेत उभ्या असणाऱ्या भाविकांकडून सुरू असलेल्या राम नामाच्या जयघोषाने मुंबई नगरी दुमदुमून निघाली. टाळ मृदुंगाच्या गजरात निघालेले पालखी सोहळे व मंदिर परिसरात लावलेल्या भगव्या झेंड्यांमुळे निर्माण झालेल्या भक्तिमय वातावरणात भाविकांनी रामाचे दर्शन घेतले.
वडाळा येथील राम मंदिरात सकाळी रामाची प्रार्थना करुन रामनवमीच्या सोहळ्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर रथ वास्तू हवन करण्यात आले. यासह, वडाळ्यातील राम मंदिरात १५,००० भाविकांना महाप्रसाद देण्यात आला
..........................................
जागोजागी भक्तिमय वातावरण-
माटुंगा पश्चिम येथील पिंपळेश्वर दत्त मंदिरात राम नवमी चा उत्सव साजरा केला जातो. सकाळी १० वाजता आशिर्वाद महिला मंडळाचा भजनाचा कार्यक्रम, पूजा व आरती, संध्याकाळी श्रद्धा महिला मंडळांचे भजन, स्वामिनी ग्रुप चा भावगीतांचा कार्यक्रम आणि त्यानंतर तीर्थप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता.
........................................
स्वामींच्या मठात ही गर्दी-
राम नवमीनिमित्त स्वामींच्या मठात ही भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. परेल वर्कशॉप, परळ एसटी स्टॉप जवळील स्वामी मठात दर्शनाची खूप मोठी रांग पाहायला मिळाली. सकाळपासून राम नवमी निमित्त जप, भजन, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.