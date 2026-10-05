‘फ्लायडील’ची मुंबई-रियाध विमानसेवा सुरू
मुंबई, ता. ५ : सौदीया ग्रुपची कमी खर्चातील विमान कंपनी फ्लायडीलने मुंबई आणि सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू केली आहे. ३ ऑक्टोबरपासून ही सेवा सुरू झाली असून, हैदराबादनंतर मुंबई हे भारतातील कंपनीचे दुसरे ठिकाण ठरले आहे.
मुंबई-रियाध मार्गावर फ्लायडीलकडून अत्याधुनिक ‘ए३२०निओ’ विमानाद्वारे आठवड्यातून पाच दिवस सेवा चालविण्यात येणार आहे. या सेवेमुळे दोन्ही शहरांदरम्यान दरमहा सात हजार ४०० हून अधिक अतिरिक्त आसने उपलब्ध झाली आहेत. मुंबईहून विमान सकाळी ८.४० वाजता सुटून रियाधला १०.१५ वाजता पोहोचेल, तर रियाधहून मध्यरात्री १२.५५ वाजता सुटणारे विमान सकाळी ७.४० वाजता मुंबईत दाखल होईल. रियाधमार्गे सौदी अरेबियातील दम्माम, जेद्दाह, आभा आणि मदिना यांसह विविध शहरांना पुढील कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. एका बुकिंगमध्ये थ्रू-फेअर आणि अंतिम गंतव्यापर्यंत सामानाची सुविधा देण्यात येणार असल्याचे कंपनीने सांगितले. फ्लायडीलचे कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर यांनी भारत हा कंपनीसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा बाजार असल्याचे सांगितले. भारत-सौदीदरम्यान वाढत्या प्रवासी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई सेवा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
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