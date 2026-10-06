विमानसेवांचे नवी मुंबईतील स्थलांतर लांबणीवर
नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे अदाणी समूहाला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंबई विमानतळावरील आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांचे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रस्तावित स्थलांतर काही आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने अदाणी विमानतळ समूहाला निर्देश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अदाणी विमानतळ समूहाकडून मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल १चे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी विमानसेवांचे काही प्रमाणात नवी मुंबई विमानतळावर स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यास अनेक विमान कंपन्यांनी विरोध केला. या विषयावर नागरी हवाई वाहतूक सचिव समीरकुमार सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेत विमान कंपन्या, अदाणी विमानतळ समूह, भारतीय विमान कंपन्यांची महासंघटना, आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटना आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींसह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. त्यात विमानसेवांचे स्थलांतर काही आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. तसेच नवी मुंबई विमानतळावर विमानसेवा स्थलांतरित करण्यासाठी विमान कंपन्या आणि विमानतळ व्यवस्थापनाने ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार १३ ऑक्टोबरला स्थलांतराच्या आराखड्यावर चर्चा करून अंतिम रूपरेषा निश्चित करण्यासाठी २० ऑक्टोबरला पुन्हा बैठक होणार आहे.
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