कृषि विज्ञान केंद्रात रमले माजी प्रशिक्षणार्थी आणि विद्यार्थी संमेलन
शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पहा ः राजेश ठोकळ
रोहा कृषी विज्ञान केंद्रात माजी प्रशिक्षणार्थी आणि विद्यार्थ्यांचा मेळावा
रोहा, ता. २२ (बातमीदार) ः शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहा, शेतीही नक्कीच फायद्याची आहे. काळानुसार नैसर्गिक सेंद्रिय शेती करून जास्तीत जास्त उच्चप्रतीचे उत्पादन घ्या, असे आवाहन विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राजेश ठोकळ यांनी केले. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र येथे माजी प्रशिक्षणार्थी आणि विद्यार्थी संमेलन या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राजेश ठोकळ यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा उत्साहात पार पडला. केंद्राचे प्रमुख डॉ. मनोज तलाठी, शास्त्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश कोळवणकर आणि सदस्या स्वाती मालुसरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे संमेलन भरविण्यात आले होते. डॉ. प्रमोद मांडवकर यांनी आपल्या प्रास्ताविकात कार्यक्रमाचा उद्देश विषद केला. त्यानंतर केंद्राचे प्रमुख मनोज तलाठी यांनी उपस्थित युवा उद्योजकांना कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळेल आणि यापुढे यशस्वी उदयोजक म्हणूनच नावारूपाला या, असे आवाहन करून सखोल मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ठोकळ यांनी कृषी विज्ञान केंद्राच्या या उपक्रमाबाबत तलाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे कौतुक केले. शेतकरी उत्पादक कंपनी, गटशेती, एकात्मिक शेती, आधुनिक सिंचन प्रणाली, आच्छादन सारख्या संकल्पनांचा आणि विद्यापीठ विकसीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहनही ठोकळ यांनी केले.
