घोडबंदरवासियांची सकाळ घामाघूम - साडेपाच तास वीज पुरवठा खंडीत

घोडबंदरमध्ये वीजपुरवठा खंडित
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ ः घोडबंदरमध्ये सुट्टीच्या दिवशी नागरिकांना एका वेगळ्याच त्रासाला सामोरे जावे लागले. आज सकाळी सहाच्या सुमारास ठाणेकर झोपेत असताना शहरातील घोडबंदर रोड, वसंत विहार आणि आसपासच्या परिसरात अचानक वीज पुरवठा खंडित झाला. थोड्या वेळात वीजपुरवठा सुरळीत होईल, या अपेक्षेत असताना त्यासाठी तब्बल साडेपाच तास वाट पाहावी लागली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) वाशी परिमंडळात आज सकाळी पडघे-वाडा वीजवाहिनीवर क्षमतावाढीसाठी कुडूस उपकेंद्र जोडणीचे काम सुरू होते. याचदरम्यान पातलीपाडा येथील उपकेंद्राशी संबंधित पडघा-कांबा-खारबाव-कोळशेत ही वीजवाहिनी ट्रिप होऊन ठाणे शहरातील बहुतांश ठिकाणी बत्ती गुल झाली. यात कोलशेत परिसर, घोडबंदरचा शहरी भाग तसेच वाडा येथे वीजपुरवठा खंडित करावा लागल्याची माहिती महावितरणने दिली.
या बिघाडानंतर महापारेषण आणि महावितरणने युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. काही भागांत पर्यायी मार्गाने टप्प्याटप्प्याने वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला. अखेर सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत सर्व भागांतील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात यश आले. दरम्यान, दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित राहिल्याने वागळे इस्टेट, वसंत विहार, घोडबंदर रोड, ओवळा आणि कोलशेत परिसरातील रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागला.
