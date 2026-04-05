एसटी आगाराला मूल्यांकन समितीची भेट
पेण, ता. ५ (वार्ताहर) : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ आणि सुंदर बस स्थानक अभियानांतर्गत राज्य मूल्यांकन समितीने पेण एसटी स्थानकाला भेट देऊन पाहणी केली. बसची व स्थानकाची स्वच्छता, व्यवस्थापन, प्रसाधनगृह स्वच्छता, हरित बस स्थानक, विद्यार्थ्यांसाठी पास व्यवस्था, इमारतीचे सुशोभीकरण, वाहक व चालकांसाठी असलेले विश्रांतिगृह, स्थानकातील मार्गदर्शक सूचनाफलक या गोष्टींची समितीकडून पाहणी केली. आगारप्रमुख अपर्णा वर्तक यांच्याकडून उपलब्ध सोयीसुविधा आणि स्थानकात करावयाच्या सुधारणांसंदर्भातही मूल्यांकन समितीने आढावा घेतला. आगार व्यवस्थापक, वाहतूक नियंत्रक आणि उपस्थित एसटी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचनाही देण्यात आल्या. या वेळी नाशिक विभागाचे व्यवस्थापक विजय गीते, जिल्हा परिवहन अधिकारी संदीप पाटील, यंत्र अभियंता संदीप शिंदे, आगारप्रमुख अपर्णा वर्तक, स्थानकप्रमुख आलोक गायकवाड, प्रवासी मित्र संघटनेचे सी. आर. म्हात्रे उपस्थित होते.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
