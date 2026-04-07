‘विराज’ विस्तारावरून तणाव

‘विराज’चे भवितव्य आज ठरणार
जनसुनावणीत स्थानिकांच्या भूमिकेकडे लक्ष
बोईसर, ता. ७ (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक पट्ट्यातील विराज प्रोफाइल्स प्रा. लि. कंपनीच्या प्रस्तावित विस्तार प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या जनसुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
मान येथील एसआरएम कारखाना परिसरात सकाळी ११ वाजता ही सुनावणी होणार आहे. कंपनीकडून २.२ दशलक्ष क्षमतेचा प्रकल्प, चार-पाच हजार रोजगारनिर्मिती, ‘जवळपास शून्य ते पूर्ण शून्य’ उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट आणि ३४४ कोटी रुपयांच्या पर्यावरणीय गुंतवणुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. सामाजिक दायित्व उपक्रमांतर्गत आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम सुरू असल्याचा दावा कंपनीने केला असला, तरी पर्यावरण, पारदर्शकता तसेच स्थानिकांच्या तक्रारींवर समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याने जनसुनावणीवेळी नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आमदार तरे आक्रमक
तारापूर औद्योगिक पट्ट्यातील विराज कंपनीच्या १०० एकर विस्तारीकरण प्रकल्पावरून वाद चिघळला आहे. या पार्श्वभूमीवर बोईसरचे आमदार विलास तरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला इशारा दिला आहे. तसेच जनसुनावणी केवळ औपचारिकता असून पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल सार्वजनिक करणे, ग्रामस्थांची संमती घेणे, नियमभंगावर कारवाईची मागणी केली आहे.
