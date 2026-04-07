भोंदू बाबांविरोधात कम्युनिस्ट पक्षाचे आंदोलन

भोंदूबाबांविरोधात कम्युनिस्ट पक्षाचे आंदोलन
कासा, ता. ७ (बातमीदार) : राज्यात उघड झालेल्या भोंदूबाबांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर डहाणू तालुक्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. ७) सागर नाका येथे आंदोलन करण्यात आले. भोंदूबाबांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांचा तीव्र निषेध करीत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
अलीकडे नाशिकसह राज्यातील विविध ठिकाणी भोंदूबाबांकडून महिलांची फसवणूक, लैंगिक शोषण व नोकरीच्या प्रलोभनाने अत्याचार केल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या घटनांमुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, समाजातील सुजाण नागरिकांनी याबाबत जागरूक होणे गरजेचे असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले आहे. भोंदूबाबांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलावीत, तसेच अशा बाबांना पाठबळ देणाऱ्यांचीही सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
याबाबत आमदार विनोद निकोले यांनी सांगितले, की सध्याचे आंदोलन हे प्रतीकात्मक असून, संबंधितांवर लवकरात लवकर कारवाई झाली नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या वेळी कम्युनिस्ट पक्षाचे तालुका पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महिला कार्यकर्त्या लहानी दौडा यांनीही या वेळी भोंदूबाबांच्या कृत्यांचा निषेध व्यक्त केला. या वेळी कॉम्रेड रामदास सुतार, चंद्रकांत गोरखाना आणि इतर कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
